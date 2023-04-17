不只外國公司 就連中國業者也被迫分散供應鏈以降風險

中國業者也受地緣政治緊張的影響，迫於客戶要求而將部分生產移往海外。（美聯社）

不單是外國公司，就連中國業者也受地緣政治緊張的影響，迫於客戶要求而將部分生產移往海外。中國數一數二的熱水器製造商萬和電氣即是一例。

廣東萬和電氣董事長盧宇聰歸咎於歐美的保護主義才有如此轉變。 他向英國金融時報表示，美國業者「開出條件，要我們到中國以外像越南和泰國 這些國家建廠，才願意跟我們合作」。

由於俄羅斯入侵烏克蘭、疫情和美中之間關係日益緊張，跨國企業無不重新評估自己的全球營運情況。

盧宇聰說：「這兩三年裡變得愈來愈明顯。不僅是美國，歐洲國家也在進行去全球化。這是保護主義的心態。」他說：「客戶要求我們將生產轉移到中國以外，（由於關稅上揚）成本都被壓快不能再更低了，我們因此失去競爭優勢，而買家也不能接受這樣的情況。」

儘管營運不易，萬和電氣仍決定將華南幾座工廠移往到埃及和泰國。盧宇聰說：「泰國勞力成本固然較低，但供應鏈 不如中國完善。轉移的主要目的是為了避免與中美貿易摩擦相關的風險。」

這一年來，像時裝零售商Mango在內的中國公司也表示正計畫分散供應鏈至中國以外的地區。

其他中國業者也醞釀在東南亞 成立新的生產基地，包括紡織品製造商魯泰紡織和輪胎製造商江蘇通用科技公司。

也有愈來愈多在中國布局甚深的美國企業考慮類似的調整。中國美國商會在2023年商業環境報告中指出，受訪的會員有24%考慮或已經開始將產能移出中國，比去年增加10%。