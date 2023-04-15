金融海嘯時任美財長寶森：銀行動盪未止、衰退恐將至

前美國財政部長寶森認為，3月歐美銀行動盪尚未結束，並預言經濟衰退可能將至。圖／路透

上個月矽谷銀行 （CVB）和Signature Bank倒閉掀起一陣迷你金融恐慌，那場「3月瘋狂」看來已平息。那麼，歐美銀行業危機解除了嗎？2008年全球金融海嘯期間擔任美國財政部長的寶森（Hank Paulson）認為「沒有」，並預言經濟衰退可能將至。

現年77歲的寶森2006年至2009年擔任美國財長，對因應金融危機有第一手經驗。他接受金融時報（FT）訪問時表示，說2023年這波銀行業動盪已結束，是一廂情願的想法。

寶森說：「有的事我們知道，有些不知。已知的是，若你現在經營一家小銀行或區域性銀行，現在肯定不願放款。資本市場關閉了兩、三周，縱使現在已重開，但尚未恢復之前的水準。所以，我認為，我們很可能會目睹一波衰退，瞧瞧信貸發生什麼情況便知。」

至於衰退何時來襲？寶森說：「會隔一段時日才會顯現。」

寶森進一步說明：「另一個幾乎確定會見到的事情，就是信貸損失備抵將移到受監管銀行部門以外。這次不同的是，有了社群媒體 ，有了推特，恐慌蔓延得更快，沒人知道恐慌又會在何處冒出來。屆時歐洲會成為眾人關注焦點，當地金融機構不像此地（美國）體質強健且資本健全。」

他還說：「過去兩周來，已有3,000億美元存款移出銀行體系，年初至今或許有1兆美元。這些存款已流向貨幣市場，且已從區域性銀行流向大型銀行。這波動盪十分劇烈。」這是否意味更多區域性銀行將因存款大量流失而崩潰，寶森未明說，只表示「仍有不確定性，進一步動盪難免」。

難道美國政府擺出願為存款提供全額擔保的姿態，還無法防止進一步動盪嗎？寶森說：「信心已動搖。風險仍在。某理論說，在系統性危機發生之際，政府只要把倒閉的機構給關了，就能平息恐慌，不會傷害經濟。新冠肺炎疫情已證明那並非實情。3月初兩家銀行倒閉，儘管合計只占全美銀行業總資產1%出頭，威脅仍大到有拖垮整個區域銀行體系之勢，拜登 政府火速反應才遏止危機。不該有『大到不能倒』問題已解決的迷思，因為並沒有解決。」

寶森建議，美國國會必須授權監管當局更廣泛的緊急權限，協助他們因應未來的系統性危機。

他總結說：「我們永遠無法終結金融危機，危機總是會發生。」