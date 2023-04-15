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輝達頂級AI晶片 在eBay上賣破4萬元

編譯易起宇／綜合外電
輝達最新繪圖處理器H100在eBay上售價超過40,000美元。路透
輝達最新繪圖處理器H100在eBay上售價超過40,000美元。路透

隨著訓練和運作人工智慧（AI）軟體所需的晶片需求激增，輝達（Nvidia）最先進的繪圖顯卡在eBay上售價超過40,000美元。

CNBC報導，臉書母公司Meta前顧問技術長卡麥克（John Carmack）14日發布一則推文表示，輝達的H100處理器在eBay上的標價約40,000至46,000美元不等。有些零售商過去提供這款處理器的價格約36,000美元。

這款去年發表的處理器是輝達最新的旗艦款AI晶片，效能超越號稱在AI應用上「最耐操」的A100處理器，A100的售價則為約10,000美元。

開發商正利用H100建構所謂的大型語言模型（LLM），這種模型也是聊天機器人ChatGPT等AI應用的核心。運作這些系統的成本相當昂貴，需要功能強大的電腦來一次處理極大量的數據好幾天或好幾周，也仰賴高超的運算能力來生成文字、圖像或預測。

要訓練一套AI模型，尤其是像ChatGPT這樣的龐大模型，一次需要數百個輝達的高階晶片同時運作。

微軟已砸下數億美元購買上萬個輝達A100晶片來建構ChatGPT。輝達掌控了AI晶片絕大多數市場。

輝達也提供名為DGX的超級電腦，這台電腦共有八個繪圖處理器同時運作。輝達今年稍早宣布的新服務，將讓企業能以每月37,000美元的租賃價格連上DGX電腦。在這個價格方案，系統使用的是較舊款的A100處理器。

輝達表示，H100是第一個為特有AI架構Transformer做最優化處理的晶片，這種架構構成了近期許多AI進展。業界專家表示，為了建構比目前可用的還要更大、更需要數據的模型，將需要更效能強大的晶片。

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