道指跌142點 但連4周走升

道瓊工業平均指數收跌，但本周收漲，因為投資人評估了疲軟的零售銷售報告，削弱了人們對企業獲利優於預期的熱情。(路透)

道瓊 工業平均指數 收跌，但本周收漲，因為投資 人評估了疲軟的零售銷售報告，削弱了人們對企業獲利優於預期的熱情。

道指收跌143.22點或0.42%至3萬3886.47點。史坦普500指數下跌8.58點或0.21%至4137.64點。那斯達克綜合指數下跌42.81點或0.35%至1萬2123.47點。

然而道指連續第4周上漲，漲幅達1.2%。與此同時，史指和那指在5周內第4周上漲。史指本周上漲0.79%，而那指上漲0.29%。

3月零售銷售數據顯示，消費者支出降幅是預期的2倍。上個月零售額下降1%，超過《道瓊》調查的經濟學家預期的0.5%，部分原因是消費者支付的燃料費用減少。

Independent Advisor Alliance投資長札卡雷利(Chris Zaccarelli)寫道：「零售銷售弱於預期，但很大程度與油價下跌有關，在所有條件相同的情況下，這對支出略有積極影響。」

他指出，「隨著汽油價格下降，通貨膨脹率一直在下降，但這種情況可能會在瞬間逆轉，可能會推動整體數據走高。更令人擔憂的是，核心通膨率一直居高不下。我們認為，長期高利率的風險就在於此。」

令人失望的零售銷售數據抵消了企業獲利強勁帶來的興奮情緒。摩根大通財報顯示創紀錄的營收超出分析師預期，股價上漲7.55%。富國銀行在上季獲利成長後一度上漲2.1%，收盤持平。這是自矽谷銀行和Signature Bank上個月倒閉以來的首份銀行財報。

在其他個股方面，道指權重最大的UnitedHealth被Mizuho描述為「適度超標並調升財測」，並且表示將增加Novo Nordisk和Eli Lilly的新型糖尿病和減肥藥物的支出後，股價下跌2.74%。

與此同時，在警告其部分737 Max飛機的交機延後之，波音下跌5.56%。

對本財報季的預期是悲觀的。Refinitiv調查的分析師預計，史指成份股第1季獲利下降超過5%。企業一直在應對持續的通貨膨脹和更高的利率。

B. Riley Financial首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「門檻從未降低過。」「我的猜測是，市場普遍預期史指的獲利將下降約5%，這很可能誇大了我們實際發現的情況。」「我認為最重要的是會得到什麼樣的財測，以及面對經濟可能放緩的情況，企業對未來三季的財測有多大信心。」

投資人還評估了本周兩份代表通膨降溫的連續報告。衡量企業支付價格的3月生產者物價指數(PPI)較上月下降0.5%，而接受《道瓊》調查的經濟學家預計物價將保持不變。不包括食品和能源，核心PPI較上月下跌0.1%，而經濟學家估計環比上漲0.2%。

PPI被認為是消費者通膨的領先指標，它支持了21日公布的3月消費者物價指數(CPI)報告中通膨放緩的趨勢。CPI同比上漲5%，為近兩年來最小同比漲幅。

史指成份股下周公布最新一季財報的公司數量，幾乎是本周公布業績的公司數量的6倍。

下周公布財報的包括銀行和金融公司，包括許多地區性銀行，從M&t Bank Corp到Citizens Financial Group Inc再到Comerica Incorporated，但19日起將開始發布第一批大型科技股的財報，包括Lam Research Corporation、特斯拉、F5 Inc和IBM等。

BTIG首席市場技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，早盤史指電子迷你股的拉鋸走勢可能是「突破失敗」的跡象。

他在給客戶的報告中寫道：「如果它們今天仍然疲軟，那麼這種逆轉肯定是值得關注的一天，因為它突破了過去兩周的高點。」

克林斯基補充說，隨著財報季結束一周走勢，他準備迎接交易疲軟和更多的波動，「過去幾天我們的觀點保持不變，即我們為『十月反彈』做好準備，CPI發布日基本上代表了走勢的拐點。」

根據這種假設，他將4180至4190點視為史指電子迷你股的關鍵阻力位和「拐點」，「重回4140點有初步的下行風險，然後將關注在4110-4120點區間的低點。」「雖然這將是重大的一步舉措，而且可能性很小，但跌破4110點將會是個相當負面的結果。」