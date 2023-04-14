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就業勁增為何通膨漸緩？克魯曼：移民救了美國經濟

編譯湯淑君／綜合外電
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

聯準會（Fed）正設法藉由收緊貨幣政策讓經濟成長放慢腳步，為的是要把通膨控制下來，即使可能引發衰退也要達到目的。那麼，強勁的就業數據理應令人憂心，因為可能讓通膨愈演愈烈。但事實上，美國現況卻是就業成長飛快，通膨卻日益緩和下來。為什麼如此？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄指出，原因可能很多，其中一種或許很少人知道：移民淨流入（net immigration）突然彈升（2022年躍上逾百萬人，是2017年來最高水準）。雖不知這波反彈能否持久，但對美國經濟大有助益。

克魯曼寫道：「也許是誇大其辭，但說移民拯救了美國經濟，也有幾分事實。」

美國經濟現況vs.過去三年情況

先看目前美國經濟現況是如何。儘管Fed已大幅提高利率，美國勞動市場依然強健，3月非農就業人數增加23.6萬人。聘僱人數不但以驚人速度從疫情期間的衰退低潮復甦，甚至回升到超越疫前預測的水準。2020年新冠疫情在美爆發的前夕，國會預算處（CBO）發布「預算與經濟展望」報告，預測美國經濟將在接下來的三年增加200萬個就業機會。結果，這三年實際增加超過300萬個工作。

然而，回顧過去三年，美國經濟歷經風風雨雨：疫情導致大部分經濟暫時停擺，聯邦政府緊急推出巨額紓困計畫應變，協助遭解雇的勞工、陷入困境的企業等等。這些計畫大大地減輕經濟苦難，卻也持續、甚或強化了大眾購買產品與服務的財力，就在疫情相關干擾降低產品與服務供應量能的時刻。結果便是：通膨。

如今，許多疫情亂象已化解；供應鏈瓶頸大致已疏通。龐大援助方案已成過去。但不少人指稱，疫情因為降低了潛在勞動力供應，已長期傷害美國經濟生產量能。

例如，Fed主席鮑爾就在去年11月一場演說中提到，與疫前的預測相比，仍有數百萬計的「勞工消失無蹤」。疫情直接降低勞動力供應，因為約有40萬名潛在勞工染疫死亡；長新冠症狀或許另外阻撓許多勞工工作；疫情還導致數百萬人提前退休，很可能一去不復返。鮑爾最後強調的一點是：移民淨流入陡降。

後來，許多人認為，鮑爾有些顧慮似乎擺錯地方。例如，提前退休的說法就欠缺數據支持--55至64歲美國人的勞動參與率如今完全恢復到疫前水準。

移民增加有益美國長、短期經濟

而且，誠如前文所言，移民人數也已彈升。最近的移民絕大多數是工作年齡成年人。根據人口普查數據，2010年後移民美國的外國出生居民中，年齡介於18歲與64歲者占79%，相形之下，全美人口僅61%介於18歲與64歲。所以，移民人數激增，對美國經濟維繫快速就業成長，同時不引發通膨失控，或許是一股重大的貢獻力量。

長期來看，有理由認為，移民增加對經濟的貢獻甚至更強大。對美國財政的長期顧慮，大致是擔憂扶老比（old-age dependency ratio）攀升，該比率考量老年人相對於成年總人口（含老年人與工作年齡人口）的百分比率增加。如果把「工作年齡」界定在18至64歲，那麼美國整體的扶老比，根據同一套普查數據估算，現在是27.5%。對2010年後移居美國的外國出生居民來說，這個比率僅5.8%。基本上，新移民現在就繳款至退休金系統，卻要到多年以後才會提領。

克魯曼的結論是：移民人數恢復成長，從經濟觀點來看，不論短期或長期都是好事。

移民 疫情 就業

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