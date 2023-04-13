我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

川普再次現身紐約 接受2.5億元財務詐欺案質詢

亞馬遜加入生成式AI大戰 搶攻企業客戶

編譯簡國帆／即時報導
AWS釋出一套新的人工智慧（AI）工具，幫助其他公司開發自家AI聊天機器人與影像生成服務。(路透)
AWS釋出一套新的人工智慧（AI）工具，幫助其他公司開發自家AI聊天機器人與影像生成服務。(路透)

亞馬遜（Amazon）雲端運算部門AWS在13日釋出一套新的人工智慧（AI）工具，幫助其他公司開發自家AI聊天機器人與影像生成服務，使科技巨擘之間的生成性AI大戰進一步升溫。

全球最大雲端運算服務供應商AWS主要搶攻企業客戶，提供BedRock服務，讓客戶客製化自家的基礎模型，除了和亞馬遜自有的AMazon Titian基礎模型相容，也提供來自其他公司的模型選單作為選擇，首批第三方選項將包括新創公司AI21實驗室、Anthopic及Stability AI等業者的工具。熱門AI聊天機器人ChatGPT的開發展OpenAI已提供類似服務。

BedRock服務的基本伺服器將綜合採用亞馬遜自家的AI晶片、以及輝達的AI晶片，將讓AWS客戶不必處理基礎的資料中心伺服器問題，就能測試運行這些技術。除了新的AI工具，亞馬遜也擴大開放客戶使用其自家晶片。

AWS執行長Adam Selipsky時說：「這整個領域真的非常、非常新，也真的是生成性AI的開端。許多不同的公司都將有許多發明。」

AWS說，其AI更適合企業，因為只會根據一家客戶的內部文件等數據進行訓練，不向其他模型是用更廣泛的網頁訓練，成為企業更安全的選項。

AI 亞馬遜 晶片

上一則

金磚國家銀行上路 巴西總統批世銀、IMF扼殺新興經濟體

延伸閱讀

TrendForce：美晶片法案削投資中國意願 台積電首當其衝

TrendForce：美晶片法案削投資中國意願 台積電首當其衝
台灣對美出口晶片設備金額創紀錄 對中國出口連九降

台灣對美出口晶片設備金額創紀錄 對中國出口連九降
財經簡訊

財經簡訊
幫ChatGPT抓蟲 最高獎金2萬

幫ChatGPT抓蟲 最高獎金2萬

熱門新聞

小企業難過 破產數更甚疫前

2023-04-08 02:15
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。 （美聯社）

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

2023-04-07 07:19
保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉，股價周一重挫近50% 。（取材自特百惠線上產品目錄）

保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉 股價重挫近50%

2023-04-10 19:08
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。（Getty Images）

出口台灣占1/3 宏都拉斯養蝦業憂受斷交波及「想跟台灣做生意」

2023-04-07 18:18
洛杉磯及長灘港突然停擺，所有碼頭作業已經停止。台灣的海運公司證實，美國兩大重要港口真的開始罷工，目前知道情況是罷工，但詳細情況業界都在了解情況變化。（路透）

物流全傻了 洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

2023-04-07 06:34
預估經濟衰退最快在第3季出現。（歐新社）

信貸緊縮已展開 經濟衰退恐加速

2023-04-08 02:15

超人氣

更多 >
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員