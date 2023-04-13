我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再次現身紐約 接受2.5億元財務詐欺案質詢

德外委會主席：馬克宏將為台海爭議言論付出代價

金磚國家銀行上路 巴西總統批世銀、IMF扼殺新興經濟體

中央社╱聖保羅13日電
魯拉在上海訪問金磚國家新開發銀行總部。(路透)
魯拉在上海訪問金磚國家新開發銀行總部。(路透)

巴西總統魯拉今天在上海參加前總統羅賽芙就任金磚國家銀行「新開發銀行」行長宣誓儀式，批評世界銀行和國際貨幣基金（IMF）等傳統金融機構「扼殺」發展中國家的經濟。

由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚五國（BRICS）在2013年領袖峰會上決定建立新開發銀行（NDB），以簡化金磚國家間的相互結算與貸款業務，減少對美元和歐元的依賴。

金磚國家銀行新開發銀行總部設在上海，初始認繳資本為500億美元，由5個創始成員平均出資，2014年創建，2021年新開發銀行擴大，批准吸收阿拉伯聯合大公國、烏拉圭、孟加拉、埃及為新成員。

羅賽芙（Dilma Rousseff）是新開發銀行的創始人之一，在魯拉政府的政治斡旋下出任行長，預期將幫助魯拉加強巴西與南半球國家的聯盟，減少對世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金等機構融資的依賴。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在致詞中批評國際貨幣基金和世界銀行，說這些組織不應「扼殺」發展中國家的經濟。

魯拉說，銀行應在每次續簽協定時寬容對待，不應該像國際貨幣基金對阿根廷所做的那樣扼殺各國經濟。

阿根廷多年來一直經歷經濟危機，不得不求助於國際貨幣基金的貸款，但阿根廷與國際貨幣基金的關係受到當地社會批評，並產生政治紛爭。

魯拉在致詞中捍衛建立替代金融機構為發展中國家提供資金，避免依賴國際貨幣基金等機構。

魯拉還批評國際上對美元的依賴，主張發展中國家採用以當地貨幣進行方案融資和出口的機制。

魯拉正在中國進行國是訪問，今天除了參加羅賽芙就任新開發銀行行長宣誓儀式外，也會見華為技術公司、比亞迪等公司的管理高層。

14日魯拉將與中國國家主席習近平在北京會面。

貨幣 巴西 貸款

上一則

美股大幅收高 經濟數據弱 給Fed暫停升息提供了希望

延伸閱讀

訪中高喊「去美元化」 巴西總統：為何不用人民幣結算

訪中高喊「去美元化」 巴西總統：為何不用人民幣結算
中美科技戰緊繃 巴西總統訪華為上海創新中心 美恐不滿

中美科技戰緊繃 巴西總統訪華為上海創新中心 美恐不滿
中巴繞過美元 首用人民幣跨境結算

中巴繞過美元 首用人民幣跨境結算
深化元首外交 巴西總統魯拉率300人政商豪華團訪中

深化元首外交 巴西總統魯拉率300人政商豪華團訪中

熱門新聞

小企業難過 破產數更甚疫前

2023-04-08 02:15
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。 （美聯社）

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

2023-04-07 07:19
保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉，股價周一重挫近50% 。（取材自特百惠線上產品目錄）

保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉 股價重挫近50%

2023-04-10 19:08
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。（Getty Images）

出口台灣占1/3 宏都拉斯養蝦業憂受斷交波及「想跟台灣做生意」

2023-04-07 18:18
洛杉磯及長灘港突然停擺，所有碼頭作業已經停止。台灣的海運公司證實，美國兩大重要港口真的開始罷工，目前知道情況是罷工，但詳細情況業界都在了解情況變化。（路透）

物流全傻了 洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

2023-04-07 06:34
預估經濟衰退最快在第3季出現。（歐新社）

信貸緊縮已展開 經濟衰退恐加速

2023-04-08 02:15

超人氣

更多 >
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員