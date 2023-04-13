金磚國家銀行上路 巴西總統批世銀、IMF扼殺新興經濟體

魯拉在上海訪問金磚國家新開發銀行總部。(路透)

巴西 總統魯拉今天在上海參加前總統羅賽芙就任金磚國家銀行「新開發銀行」行長宣誓儀式，批評世界銀行和國際貨幣 基金（IMF）等傳統金融機構「扼殺」發展中國家的經濟。

由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚五國（BRICS）在2013年領袖峰會上決定建立新開發銀行（NDB），以簡化金磚國家間的相互結算與貸款 業務，減少對美元和歐元的依賴。

金磚國家銀行新開發銀行總部設在上海，初始認繳資本為500億美元，由5個創始成員平均出資，2014年創建，2021年新開發銀行擴大，批准吸收阿拉伯聯合大公國、烏拉圭、孟加拉、埃及為新成員。

羅賽芙（Dilma Rousseff）是新開發銀行的創始人之一，在魯拉政府的政治斡旋下出任行長，預期將幫助魯拉加強巴西與南半球國家的聯盟，減少對世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金等機構融資的依賴。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在致詞中批評國際貨幣基金和世界銀行，說這些組織不應「扼殺」發展中國家的經濟。

魯拉說，銀行應在每次續簽協定時寬容對待，不應該像國際貨幣基金對阿根廷所做的那樣扼殺各國經濟。

阿根廷多年來一直經歷經濟危機，不得不求助於國際貨幣基金的貸款，但阿根廷與國際貨幣基金的關係受到當地社會批評，並產生政治紛爭。

魯拉在致詞中捍衛建立替代金融機構為發展中國家提供資金，避免依賴國際貨幣基金等機構。

魯拉還批評國際上對美元的依賴，主張發展中國家採用以當地貨幣進行方案融資和出口的機制。

魯拉正在中國進行國是訪問，今天除了參加羅賽芙就任新開發銀行行長宣誓儀式外，也會見華為技術公司、比亞迪等公司的管理高層。

14日魯拉將與中國國家主席習近平在北京會面。