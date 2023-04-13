美股大幅收高 經濟數據弱 給Fed暫停升息提供了希望

美股13日大幅收高，通膨數據為聯準會暫停升息提供了希望。（路透）

美國股市13日大幅收高，因經濟數據顯示通膨降溫、勞動市場放緩，助長了市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）激進升息 周期可能很快接近結束的樂觀情緒。

道瓊工業指數 上漲383.19點，或1.14%，至34,029.69點；標普500指數上漲54.27點，或1.33%，至4,146.22點；那斯達克指數上漲236.94點，或1.99%，至12,166.27點。

三大指數均上漲超過1%，蘋果、微軟、亞馬遜等對利率敏感的大型股提供了最大動力，推動科技股權值較重的那斯達克指數勁揚近2%，創近一個月來最大單日漲幅。

開盤前公布的數據顯示美國上月生產者通膨降溫大於預期，上周初次請領失業救濟金人數也高於預估，這兩個訊號表明聯準會 一年多前開始的鷹派升息舉動正在發揮預期作用。

此前，12日出爐的消費者物價指數略微上揚，強化下個月聯邦公開市場委員會（FOMC）政策會議結束時升息1碼的可能性。

摩根大通私人銀行駐紐約的投資專家David Carter說：「今天市場在較低的通膨數據後反彈，因為股市仍主要受到聯準會影響，所以一切確實都跟通膨有關。加上昨天低迷的CPI、PPI也在暗示通膨放緩，可能意味聯準會的緊縮政策將迅速結束。」

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，金融市場定價反映聯準會大約有三分之一的概率會按下升息暫停鍵，讓聯邦資金目標利率維持在4.75%至5%間。

投資人關注焦點現在轉移到財報季，花旗、摩根大通、富國三大銀行14日將先發布第一季業績。

Carter補充表示：「明天的銀行業績可能讓外界了解到地區銀行的實力和未來的放貸活動，看銀行對未來經濟成長有何看法會很有趣。」

根據路孚特數據，分析師預估第一季標普500指數成分股的總獲利會比去年同期低5.2%，與本季初的成長1.4%形成鮮明反差。

標普500指數的11大類股，除房地產以外其他都收高，其中通訊服務和消費類股上漲2.3%的漲幅最大。

達美航空股價下跌1.1%，該公司第1季獲利不如預期。

哈雷（Harley-Davidson）股價下滑1.7%，這家機車製造商稍早之前宣布財務長Gina Goetter將於4月底離開公司。

Groupon跳漲4.0%，此前該公司任命Jiri Ponrt接替Damien Schmitz擔任財務長。

網飛（Netflix）上漲4.6%，Wedbush稍早之前指出，該串流媒體平台的新用戶收入成長可能推動獲利上升。