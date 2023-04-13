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通膨連續降溫 史指兩月新高

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通膨連續降溫 史指兩月新高

記者張大仁／即時報導
在通膨和利率上升期間，科技股是今年受打擊最嚴重的股票之一，但12日表現優於大盤。亞馬遜上漲4.67%。美聯社
在通膨和利率上升期間，科技股是今年受打擊最嚴重的股票之一，但12日表現優於大盤。亞馬遜上漲4.67%。美聯社

交易員為另一份顯示美國通膨降溫的報告歡呼，美股收盤大漲。

史坦普500指數上漲54.27點或1.33%至4146.22點，創2月以來的最高收盤價。那斯達克綜合指數上漲236.93點或1.99%至1萬2166.27點。道瓊工業平均指數上漲383.19點或1.14%至3萬4029.69點。

3月生產者物價指數(PPI)環比下降0.5%，優於預期的持平。不包括食品和能源的核心PPI環比下降0.1%，遠優於接受《道瓊》調查的經濟學家預期的0.2%增幅。PPI是衡量企業支付價格的指標，通常是消費者通膨的領先指標。

PPI數據證實12日公布的3月消費者物價指數(CPI)報告中通膨放緩的趨勢，該報告環比上漲0.1%，同比上漲5%，為近兩年來最小漲幅。

在通膨和利率上升期間，科技股是今年受打擊最嚴重的股票之一，但12日表現優於大盤。通訊服務和資訊科技類股在史指漲幅居前。大型科技股群起上漲，亞馬遜上漲4.67%。谷歌母公司Alphabet和Meta分別上漲2.67%和2.97%；特斯拉也上漲2.97%。

Spouting Rock Asset Management策略師威廉斯(Rhys Williams)表示，「市場有點準備好因任何利多消息而上漲，在這種情況下，PPI數據比預期好很多。這讓人們感到一些安慰，因為事實上Fed可能不必在下次會議上升息。」

史指過去兩天連續下跌，12日走低是因為3月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄顯示，Fed預計最近的銀行業危機將導致今年稍後會出現溫和衰退。

Verdence Capital Advisors分析師霍尼曼(Megan Horneman)表示：「市場可能有點樂觀過頭了，認狄Fed能夠在市場定價時降息。」「我認為Fed無法做到這一點。它將被迫按兵不動的時間會比預期的要長，然後明年才可能會降息。它們被迫按兵不動，是因為我們仍處於非常棘手的通膨環境中。」

高盛表示，華納兄弟探索頻道(Warner Bros. Discovery)在其下個月推出的串流媒體服務公布了最新訊息後，仍然是媒體領域的首選。

Warner Bros. Discovery將於5月23日推出的全新串流媒體平台「Max」，由於其龐大的內容庫以及改進的用戶體驗，與其他串流媒體服務相較更處於「有利位置」。「Max」將合併來自HBO Max和Discovery+內容。

高盛分析師費爾德曼(Brett Feldman)在最新報告中表示：「這也代表該公司首次進入市場，推出利用傳統Discovery和華納媒體的綜合內容、技術和發行資源的重要報價。」「我們認為Max在2023-2024年期間的成功推出可能會成為該股的積極催化劑，超出投資人對材料成本協同效應的預期。」

此外，這位分析師表示，該公司的風險回報率在同類公司中最具吸引力。該公司19元的12個月目標價較12日收盤價高出約35%。

瑞銀將Ingredion的股票升級至買入，聲稱該公司「即將出現拐點」。

分析師羅斯(Cody Ross)在12日發表報告寫道：「我們認為Ingredion正處於出手提高賭注的初期階段，因為它將從幾項戰略舉措和長期利多中受益。」

該公司121元的目標價代表在未來12個月內有超過13%的上漲空間。該股今年以來已上漲8.6%。

羅斯說，「隨著該公司開始提供更一致的結果，我們預計其本益比會相應擴大。」

太陽能股SolarEdge Technologies和Enphase Energy領漲史指，漲幅均在7%左右。

匯豐銀行分析師Daniel Yang對這兩支股票給予買入評級。他表示，SolarEdge是全球最大的模組電力電子產品(MLPE)供應商，在進軍儲能系統電池市場的過程中正在尋找新的成長機會。

該分析師也看好Enphase，這家領先的微型逆變器供應商正在擴大其歐洲市場，「這將是Enphase的下一個成長市場。」

分析師 指數 股票

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