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經濟衰退警告聲不斷 應解讀為美股「賣出」訊號嗎？

編譯湯淑君／綜合外電
最近從國際貨幣基金（IMF）到聯準會（Fed），都對經濟衰退將至示警，令人擔心美股「賣出」訊號浮現。（路透）
最近從國際貨幣基金（IMF）到聯準會（Fed），都對經濟衰退將至示警，令人擔心美股「賣出」訊號浮現。（路透）

美國股市看來安然度過2023年的頭幾個月，未如之前許多投資人擔心美股恐大幅回挫。然而，最近從國際貨幣基金（IMF）到聯準會（Fed），對經濟衰退將至的警告聲不絕於耳，這顯示美股「賣出」訊號狂閃嗎？

Fed之前大談經濟在一連串升息考驗下仍可望「軟著陸」，如今已改口說年底前可能出現一波「溫和衰退」。

IMF首席經濟學家古林查斯說：「世界經濟展望籠罩著濃霧，而且霧愈來愈濃。」日前，IMF已下修全球經濟成長。

根據12日公布的美3月消費者物價指數（CPI）報告，通膨情況已有改善，通膨率已從去年6月衝上9.1%的40年高峰趨緩至5%，儘管下降趨勢明確，但要壓回Fed的2%通膨目標，下坡路仍只走到半山腰罷了。基於通膨仍大幅超標，Fed下次在5月開會時料將進一步升息1碼（0.25個百分點）。

光是Fed會繼續升息的展望，就足以使美股投資人12日由喜轉悲，因為得到的結論是：通膨情勢現在OK了，經濟展望卻不妙。

上月矽谷銀行（SVB）遭擠兌潮壓垮，觸動銀行業警鈴大作，也仍留下長長的陰影。銀行業巨擘摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）說，衰退的可能性已升高。有「股神」之稱的波克夏公司董事長巴菲特認為，銀行動盪尚未止息，但未來一年銀行儲戶的存款應該安全無虞。

巴隆周刊（Barron's）報導，縱使前景籠罩重重烏雲，仍有理由樂觀看待美股後市。IMF的預測雖悲觀，已比去年10月的預測好很多；Fed至今仍認為美國經濟夠強，挺得住一連串升息的衝擊，一般預料Fed下月還可能再升息，顯然此刻還未傳出擬降息防範衰退的說法。

而且，年初至今美股三大指數仍維持上漲局面。投資人和巴菲特一樣，仍試著以像樣的價位買進優質股。即使「衰退山雨欲來」的說法甚囂塵上，交易員尚未把這些警告聲視為強烈的「賣出」訊號。

事實上，獨立研究公司Fundstrat Global Advisors研究主管Thomas Lee就在最新研究報告中指出，他認為，3月CPI發布後，美股若顯露任何疲態，應視為「逢低買進的機會」。

Lee對美股看法通常明顯偏多，3月底時他就預言美股第1季漲勢將延續至4月，理由是通膨趨緩、貨幣政策走向、技術面等因素都有利美股上攻。

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