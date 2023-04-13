巴菲特盛讚台積比亞迪 稱亞伯已接手多數工作

波克夏公司執行長巴菲特。(路透)

有「股神」之稱的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特 盛讚比亞迪（BYD）「超凡」，並形容台積電 是一家「了不起的企業」，他也說接班人亞伯（Greg Abel）已接手他在波克多數責任。

92歲的巴菲特在東京接受CNBC訪問時，亞伯就坐在巴菲特旁邊，凸顯亞伯的地位。巴菲特說：「他（亞伯）做所有工作，我就負責拍手。」「這就是我想要的。」

亞伯在波克夏任職20多年，功績包括促成知名的併購案，並且監督波克夏龐雜的非保險事業，從伯靈頓北方聖大菲鐵路公司 （BNSF）一直到速食業者Dairy Queen。

巴菲特說：「BNSF的人已經10、12年沒見過我了。」「他（亞伯）青出於藍、更勝於藍，但先不要跟任何人說。」

巴菲特也形容比亞迪的表現「超凡」，在波克夏最近減碼比亞迪後，他說波克夏健在不急著減持，「我們會找到我覺得比較好的資金投資之處」。

他也說，台積電是一家「了不起的企業」，但「我重新評估了那一部分（指地緣政治風險）」。他強調，「我並沒有重新評估業務、管理層或諸如此類的因素」。