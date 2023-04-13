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高盛不再認為Fed到6月也會升息 但美元再貶空間有限

編譯劉忠勇／綜合外電
高盛分析師表示，美國經濟不大可能走弱到迫使Fed和其他各國主要央行背道而馳進而打壓美元的地步。（路透）
高盛分析師表示，美國經濟不大可能走弱到迫使Fed和其他各國主要央行背道而馳進而打壓美元的地步。（路透）

鑒於美國3月消費者物價降溫比預期更快，高盛經濟學家已不再預期聯準會（Fed）會在6月升息，但仍認為5月會升息1碼（0.25個百分點）。

高盛原本預料Fed在5月和6月會接連升息，如今更新預測後，和大多數投資人的看法一致。芝加哥商品交易所（CME）利率期貨在通膨報告後所反映的是，5月升息1碼，6月按兵不動，7月很有可能降息

高盛以 Jan Hatzius為首的經濟學家發布報告說，3月CPI數據「符合我們整體預期，但這不是變更預測的主因」，而是「到目前為止，有限的數據似證實授信在銀行業動盪後確實略為吃緊」。此外，「有些Fed官員看來連對5月升息都遲疑了」。

不過，高盛分析師 Michael Cahill 和 Isabella Rosenberg 另提出的報告指出，美國目前授信並未大幅緊縮，其實主要反映的聯邦儲蓄保險公司（FDIC）接管矽谷銀行（SVB）和Signature Bank後轉移資產的結果，也就是說，Fed最近數據出現銀行放款銳減是個「假訊號」。

因此，這兩位分析師表示，美國經濟不大可能走弱到迫使Fed和其他各國主要央行背道而馳進而打壓美元的地步。

Cahill和Rosenberg論道：「市場反映的背離已經過度，美元走弱之勢正在逼近極限。」

ING則認為， Fed下個月會升息1碼，但今年內會轉而降息4碼。ING預測，美國經濟從今年第3季到明年第1季會出現整整三季的萎縮。

ING認為，美國經濟衰退也將提振對日圓的避險需求，日圓兌美元今年底將升至1美元兌120日圓。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）今年來已下跌1.9%至101.5。日圓兌美元今年也貶值1.6%，今天報133.19。

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