美股尾盤轉跌 通膨放緩但可能不足以阻止升息

聯準會（Fed）公布的會議紀錄反映核心通膨僵固。路透

美國股市12日尾盤下跌，較早公布的消費者物價指數 顯示通膨放緩，但可能不足以阻止聯準會（Fed）今年再升息 一次。

聯準會（Fed）公布的會議紀錄也反映核心通膨僵固，Fed下個月開會仍可能繼續升息。

美國三大股指在整個交易日中搖擺不定，收盤下跌。道瓊工業指數下跌38.29點，跌幅0.1%，收在33,646.5點；標普500指數跌16.99點，跌幅0.4%，收在4,091.95點；那斯達克綜合指數跌102.54點，跌幅0.9%，至11,929.34點。

在史坦普500指數的11個主要類股中，有七個類股收跌，其中非必需消費類股跌幅最大。工業類股領漲。

英特爾（Intel）跌1%，蘋果（Apple）跌0.4%。微軟漲0.2%。

在數據顯示3月通膨降至近兩年來的最低水準後，美股開盤走高，隨後失去動力，在盤中低點附近收盤。

債券市場回吐盤中大部分漲幅。美國10年期公債殖利率從11日的3.433%降至3.419%。

AXS Investments執行長 Greg Bassuk說：「會議紀錄清楚表明，Fed對銀行業危機以及物價高漲的問題持續關注。」

Cantor Fitzgerald股票 衍生品和跨資產主管Eric Johnston表示，雖然美股維持窄幅震盪，但暗示經濟成長放緩的數據可能會成為股市向下的因素。他表示，經濟正在放緩，「股市很快就會開始消化這一點」。

CPI報告低於分析師所料，可見Fed抑制通膨的努力正在產生效果。不過，剔除不穩定的食品和能源項目的核心CPI符合預估，並且仍然遠遠高於 Fed 平均每年2%的目標。

金融市場已經將下個月FOMC政策會議結束時再次升息1碼（0.25個百分點）的可能性定價為70%。

下一個影響市場的催化劑將是第一季財報，財報季將於14日拉開序幕，三大銀行──花旗集團、摩根大通、富國銀行將發布業績。

美國航空集團下跌9.2%，該公司預測第一季獲利低於預期。

Triton International 股票大漲32%，這家航運貨櫃租賃公司同意被Brookfield Infrastructure Partners 收購，交易對Triton的普通股估值約為47億美元。