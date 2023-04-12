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擔憂經濟衰退 道指止連四漲

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擔憂經濟衰退 道指止連四漲

記者張大仁／即時報導
3月消費者物價指數(CPI)比預期低，上漲0.1%，但經濟衰退的擔憂繼續給投資人帶來壓力。美聯社
3月消費者物價指數(CPI)比預期低，上漲0.1%，但經濟衰退的擔憂繼續給投資人帶來壓力。美聯社

由於經濟衰退擔憂打壓華爾街，美股收跌，即使交易員評估發布的通膨數據低於預期。

道瓊工業平均指數中止連續4天上漲，下跌38.29點或0.11%至3萬3646.5點；盤中一度上漲逾200點。史坦普500指數下跌16.99點或0.41%至4091.95點。那斯達克綜合指數下跌102.54點或0.85%至1萬1929.34點。

Fed 3月政策會議紀錄顯示官員們擔心經濟可能會在今年稍後因美國銀行業危機而陷入溫和衰退。

會議紀錄指出，「由於對近期銀行業發展的潛在經濟影響的評估，工作人員在3月會議時的預測包括今年稍後開始的溫和衰退，並在隨後兩年內復甦。」

與此同時，在接受《CNBC》採訪時，瑞奇蒙Fed行長巴金(Thomas Barkin)表示，雖然可能已經渡過通膨峰值，但「我們還有很長的路要走」。

雖然3月消費者物價指數(CPI)比預期低，上漲0.1%，但經濟衰退的擔憂繼續給投資人帶來壓力。接受《道瓊》調查的經濟學家之前預計CPI環比上漲0.2%。

CFRA策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「這令人鼓舞，因為它代表方向是Fed希望它走的方向，但我認為這還不足以讓Fed停止升息。」

本周稍後第1季財報季全面展開，美國經濟和消費者的健康狀況將受到考驗。銀行業巨頭摩根大通、富國銀行和花旗集團以及醫療保健巨頭UnitedHealth都將公布財報。

5月西德州中質原油(WTI)原油合約12日觸及每桶83.53元，為2022年11月17日以來的最高水平。WTI已接近其200日移動均線83.87元，這是2022年8月下旬以來的最高水平；今年以來WTI上漲近2%。

更讓駕駛人擔心的可能是5月汽油期貨(RBOB)觸及去年10月31日以來的最高盤中價格2.8943元後，今年至今已上漲近17%。

Raymond James Investment Management分析師吉布斯(Michael Gibbs)表示，雖然熊市持續存在，但可能已經接近尾聲。

他在報告中寫道，市場正在「一個接一個地改變敘事主題」， 這「可能令人困惑，但這都是觸底過程的一部分，因為我們認為目前正處於熊市的後期階段，但短期內史指可能會保持在3500-4100的區間內。」

Evercore ISI主席、經濟學家海曼(Ed Hyman)表示，Fed應該停止升息活動，因為美國經濟已經準備好陷入衰退。

他自認屬於「衰退陣營」，但沒想到會出現急劇下滑。40多年來一直被《機構投資人》評為華爾街首屈一指經濟學家的海曼表示，可能暫時不需要降息，但至少不應該在下次會議上再次升息。

他說，「措詞很重要。」「軟著陸？我不這麼認為。硬著陸？有可能。嚴重衰退？不，我不這麼認為。」「你需要一次邁出一步。我相信Fed應該暫停升息，然後看看會發生什麼。」

摩根史坦利分析師辛格(Sanjit K. Singh)將Confluent評級從市場同權調升至加碼。他相信這家軟體公司將成為雲端優化領域的領導者；這塊領域構成1730億元的投資機會。

辛格在報告中寫道：「鑑於具有吸引力的估值、獲利能力的主要支點以及保持不變的巨大成長機會，我們將該股調升至加碼。」「隨著近幾個月其股價的重新評級走低，有幾個證據證明2023/2024年的財測可能更容易實現，並且隨著雲端優化工作的利空在2024年消退，我們看到上漲空間。」

該公司將目標價上修1元至30元，代表較11日收盤價上漲28.4%。Confluent股價收盤上漲4.32%，今年迄今已上漲14.3%。

借助雲端技術，辛格期望Confluent能夠解鎖三個功能：幫助組織實現即時業務營運，允許客戶構建廣泛的新業務應用程式，例如即時庫存管理或欺詐檢測服務，並支持許多業務分析使用案例，例如包括對串流數據的即時分析。該公司補充說，Confluent重新承諾提高營運效率，並在第4季實現獲利。

指數 升息 雲端

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