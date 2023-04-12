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加拿大央行利率再度按兵不動 暗示經濟有望軟著陸

國際中心／綜合外電
加拿大央行12日連續第二次按兵不動，維持基準利率在4.5%不變，符合市場預期。 路透
加拿大央行12日連續第二次按兵不動，維持基準利率在4.5%不變，符合市場預期。 路透

加拿大央行12日連續第二次按兵不動，維持基準利率在4.5%不變，符合市場預期，並上修今年經濟成長的預期，同時放棄曾警告可能出現衰退的措辭。

加拿大通膨率一直在下降，今年1月攀抵8.1%後，2月陡降至5.2%，但仍遠遠高於該行2.0%的目標。加拿大央行上個月成為全球第一個暫停升息的主要央行。過去兩周舉行決策會的主要央行中，澳洲、南韓與印度央行也都按兵不動。

該央行在聲明中說：「預計CPI增幅將在今年年中迅速下降到3%左右，然後逐步下降，在2024年底前降到2%的目標。」

不過加拿大央行強調，仍準備在必要時升息，並承認美國和歐洲的信貸條件因最近的銀行業壓力而收緊，儘管情況正在改善。總裁Tiff Macklem在決策會後記者會上表示，利率可能需要在高檔一段時間。

該行並上修了對今年的經濟成長預測，從1月預估的1.0%提高到1.4%，代表經濟軟著陸的可能性增加，這也可能削弱市場對降息的預期。

BMO Capital Markets首席經濟學家Doug Porter說，央行在聲明中提到一些關於未來可能緊縮政策的警告，「整體而言，我仍然預計該行將在相當長的一段時間內按兵不動」。

央行 加拿大 利率

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