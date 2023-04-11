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迎接通膨數據 史指收盤持平

記者張大仁／即時報導
投資人為本周發布的關鍵通膨數據預做準備，史坦普500指數收盤持平。美聯社
投資人為本周發布的關鍵通膨數據預做準備，史坦普500指數收盤持平。美聯社

投資人為本周發布的關鍵通膨數據預做準備，史坦普500指數收盤持平。

史指微跌0.17點或0.004%收4108.94點。道瓊工業平均指數上漲98.27點或0.29%至3萬3684.79點。那斯達克綜合指數下跌52.48點或0.43%至1萬2031.88點。

周期性股票跑贏大盤，但科技股表現落後。能源股領漲史指，上漲約0.9%。另一方面，科技股落後於大盤，資訊科技類股下跌1%。

與此同時，二手車零售商CarMax上季獲利優於預期，股價上漲9.64%。Moderna下跌3.06%，這家生技公司將延後流感疫苗的研發。

12日將公布3月消費者物價指數(CPI)，13日公布生產者物價指數(PPI)。這兩項通膨指標都可以進一步闡明Fed可能如何執行升息動作。

美國商銀財富管理公司策略師諾錫(William Northey)說，「本周即將公布的數據很重要，因為它將是提供5月3日Fed會議資訊的最後一組數據。而且，隨著Fed評估它們與通膨的鬥爭和貨幣政策的適當步伐，市場狀況已經開始傾向於在下次會議上進一步升息。」

他指出，「這組數據肯定會為Fed評估在這場戰鬥中所處位置提供背景。」

此外，華爾街即將迎來又一個財報季，幾家主要銀行將發布自3月一系列銀行危機以來的首次財報。摩根大通、富國銀行和花旗集團將於14日發布財報。 貝萊德和聯合健康集團也將次同日發布財報。

洛杉磯資產管理公司Capital Group申請了3支隻全新的ETF，其中包括兩支專注於國際股的基金。

Capital Group去年跨入ETF領域並迅速取得成功。 它的9支現有基金管理著約80億元的資金。

這3支新基金都是主動型基金。

Capital Group ETF主管戴維斯(Scott Davis)說，「我認為主動管理的ETF將繼續在投資人的投資組合中找到一席之地，尤其是在過去投資人想要ETF但不得不使用指數型產品。但現在已不再需要做出這樣的選擇。」

BCA Research策略師表示，雖然已見疲軟跡象，但勞動市場「仍然過於緊俏」，「一方面，寬鬆的就業狀況反映出Fed升息的影響，代表政策是限制性的。」「但另一方面，緊張的勞動市場暗示經濟衰退不會迫在眉睫。」

他們補充指出，「雖然非農就業人數放緩，但3月數字仍然是Fed主席鮑爾在11月的演講中提到的每月10萬個工作崗位的2倍多，因為隨著時間過去也必須配合人口成長的速度。」

芝加哥Fed行長古爾斯比(Austan Goolsbee)表示，他將密切關注Fed 5月會議前的信貸狀況，「在我們 5 月的下次會議之前，我首先想到的是試圖解決這個關於信貸的問題：它會是事實上的信貸緊縮嗎？」他在芝加哥經濟俱樂部的演說中指出，矽谷銀行和Signature Bank倒閉後，對信貸狀況的擔憂加劇。

紐約Fed行長威廉斯(John Williams)表示，「我們必須以數據為本。」「我要說的是，我們正在關注的事是信貸狀況，但我們是否真的看到潛在通膨下降的跡象？」

科技巨頭10日拖累大盤下跌。Susquehanna International Group在最新的報告中說：「雖然約80%的成分股上揚，但史指幾乎沒有守住漲幅，因為大型科技股沒有提供助力。」

微軟和亞馬遜下跌超過2%，蘋果和谷歌母公司Alphabet分別下跌0.76%和1.05%。輝達是今年以來市場表現最好的股票之一，下跌1.49%。科技特選產業SPDR基金下跌0.94%。

報告指出，如果這些大型科技股10日沒有下跌，史指將上漲超過0.4%而不是0.1%。

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