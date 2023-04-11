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不論周三CPI強或弱 5月可能是Fed最後一次升息

編譯湯淑君／綜合外電
市場預期，聯準會（Fed）下次在5月3日開會時，可能進一步升息1碼（0.25個百分點），但這可能成為Fed這波緊縮循環的最後一次。（路透）
市場預期，聯準會（Fed）下次在5月3日開會時，可能進一步升息1碼（0.25個百分點），但這可能成為Fed這波緊縮循環的最後一次。（路透）

自從2021年底世界經濟開始走出疫情低潮的陰影以來，通膨竄升一直是全球決策當局的頭號顧慮。在去年2月俄羅斯入侵烏克蘭，引爆一波能源價格飆漲，更為通膨推波助瀾，導致美國通膨率飆上40年來最高，迫使聯準會（Fed）及其他央行卯力升息

但如今，情況已改觀。

巴隆周刊（Barron's）報導，近來央行利率路徑開始分道揚鑣。澳洲、南韓等央行已開始暫停升息腳步，紐西蘭和其他央行腳步未停歇，持續大步升息。

重點是：全球主要央行在緊縮貨幣政策方面，不再站在同一陣線。也因此，接下來的大勢所趨，可能朝停止踩煞車傾斜。

由此推斷，Fed下次在5月3日開會時，儘管可能進一步升息1碼（0.25個百分點），可能成為這波升息循環最後一次提高利率。CME FedWatch工具顯示，屆時Fed升息1碼的機率估計達67%。

再看世界第二大經濟體中國大陸，經濟復甦比他國遲緩，一直到解除嚴苛的防疫封控才啟動。數月前，一般預測，中國大陸景氣快速反彈，可能點燃全球需求；但現在，那種展望看來可能性已降低，因為大陸通膨率反倒趨緩至18個月來最低。

鏡頭拉回美國，市場注意力全集中在12日（周三）出爐的美國3月通膨數據，尤其是服務通膨，因為人人都明白，上月能源成本已比一年前大幅滑落。

但巴隆周刊指出，即使12日公布的消費者物價指數（CPI）數據仍強，也可能被市場迅速拋在腦後。除了5月升息1碼外，市場早已預期Fed接下來將會反手降利率。對此，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，他並不擔心。

如果這波通膨已觸頂下滑，今後的問題會變成：繼之而來的回落幅度會有多大。國際貨幣基金（IMF）已表示，過去一年通膨扶搖直上，以及尾隨而來的利率快速走高，將變成是「暫時性的變化」。

若是如此，押注於Fed年底前將三番兩次降息的交易員，可能證明有先見之明。

升息 央行 利率

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國際貨幣基金 小幅下修今、明兩年全球經濟成長預測

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