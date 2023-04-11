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國際貨幣基金 對全球成長預測有多準確？

編譯林聰毅／綜合外電
IMF的全球成長預測與實際成長率。藍色虛線：預估成長率、紅色實線：實際成長率。(資料來源：Quartz、IMF及世銀)
IMF的全球成長預測與實際成長率。藍色虛線：預估成長率、紅色實線：實際成長率。(資料來源：Quartz、IMF及世銀)

國際貨幣基金（IMF）每年固定會在春、秋兩季會議發布最新的全球經濟成長預測，這個國際權威機構的預測究竟準不準？根據財經新聞媒體Quartz的追蹤報導，IMF從1980到2021年的預測大致準確，但經濟衰退前和衰退期間則不太可靠。

報導指出，IMF對全球經濟最新五年的成長預測為1990年以來最弱，但這些預測的可靠性如何？相較於世界銀行從1980至2021年的全球經濟成長實際年度變化數據，IMF的預測顯示出相當的準確性。一般來說，IMF每年發布兩次《世界經濟展望》的預測結果相當準確，與實際的成長數據只相差不到1個百分點。

最大的例外是在經濟衰退之前和衰退期間的二至三年。值得注意的是，IMF對1990年代初期的衰退以及2008~2009年大衰退之前和期間的預測值，與實際數據相差超過1個百分點，主要是因為無法預知未來將發生的重大事件、或是低估了重大事件的影響程度。

以1990年代初期和2008~2009年的情況為例，IMF的預測比1991年和2009年的實際數字高出1.2個百分點。IMF預期2009年的成長率為-0.1%，但實際影響要嚴重得多，實際成長率為–1.3%。數據還顯示，全球經濟從危機中復甦的速度比IMF的預測慢一些。

IMF對新冠疫情前和期間的全球國內生產毛額（GDP）變動的預測較為準確，但仍略高於實際情況，預測值從2019年的2.8%下降到2020年的–3%，而實際成長率則從2.6%下降到–3.1%。對2019年之前年份的預測，則僅比實際數據高出0.5個百分點。

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