比特幣漲破3萬美元 2022年6月來首見 今年累漲逾80%

比特幣的價格11日突破3萬美元大關，今年來累漲超過80%。（路透）

比特幣 的價格11日突破3萬美元，是2022年6月以來首見，今年初迄今累計漲幅超過80%。

比特幣往往與那斯達克 100指數同步上漲，但這次反彈，比那斯達克100指數的接近20%的漲幅更大，比特幣也收復2022年的部分失土，但仍較2021年11月創下的歷史高點下跌超過50%以上。

Quantum Economics執行長Mati Greenspan表示，「對技術和基本面而言，3萬美元的里程碑都非常重要。這是Terra/Luna和Three Arrows Capital瓦解以來，比特幣首度跨越這個水準。這基本上意味比特幣的價格已經

從Celsius、FTX和美國監管打擊中完全恢復」。

加密貨幣 業仍然面臨嚴格審查。加密貨幣交易所Coinbase Global公司表示，已經收到證券交易委員會（SEC）通知，聲明打算採取執法行動。SEC已以違反證券法規的罪名起訴幣圈大佬孫宇晨，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也控告全球最大加密貨幣交易商幣安（Binance）及幣安創辦人趙長鵬，理由是違反美國衍生品規則。

儘管如此，上個月美國有三家銀行倒閉，比特幣多頭有關比特幣比傳統金融更具吸引力的說法重振旗鼓，比特幣漲勢有增無減。