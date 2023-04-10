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中國疫後經濟復甦 世銀小幅調高全球成長率預估值至2%

編譯葉亭均／綜合外電
世銀和國際貨幣基金（IMF）春季會議在華盛頓登場。（歐新社）
世銀和國際貨幣基金（IMF）春季會議在華盛頓登場。（歐新社）

世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）10日表示，世銀已將2023年全球經濟成長率預估值從1月時的1.7%略微上調至2%，但成長步調已從2022年較強的水準放緩下來，使得開發中國家面臨的債務壓力提高。

馬爾帕斯在世銀和國際貨幣基金（IMF）春季會議周拉開序幕時表示，調升全球成長展望的原因是中國疫後經濟復甦的前景改善，目前預測大陸經濟今年成長5.1%，高於1月在「全球經濟展望」報告中預估的4.3%。

馬爾帕斯表示，包括美國和歐洲在內先進經濟體的表現也稍微優於世銀1月的預期。

不過，這位即將卸任的世銀總裁警告說，銀行業的動盪和油價上漲可能再次為2023年下半年的成長展望帶來下行壓力。他說，銀行資產期限錯配將需要一些時間來解決，銀行可能會縮減對企業的信貸，使得經濟成長減緩。

另外，馬爾帕斯說，關於貧困國家急需債務減免，本周與中國大陸官員舉行的技術會議有助在相關行動上「破冰」。

在另一場會議上，馬爾帕斯和IMF總裁喬治艾娃都表示，緩慢的中期成長展望是開發中國家的一個問題。IMF預期今年開發中國家成長率不到3%，估計未來五年為3%左右。

馬爾帕斯說，需要更高的經濟成長來創造就業機會，也需要減緩來自貧困國家的經濟移民，但他說，資本正在淨流出開發中國家，隨著利率正常化，需要逆轉這樣的資金流動。

IMF預定11日公布最新的經濟預測。世銀的預測往往要低一些，因為它們是基於市場匯率，而IMF的預測是基於購買力平價匯率。

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