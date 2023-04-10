關注通膨數據 史指微幅走升

投資人關注本周的關鍵通膨數據，史坦普500指數小幅走高。(美聯社)

投資 人關注本周的關鍵通膨數據，史坦普500指數 小幅走高。

史指上漲4.09點或0.1%至4109.11點。道瓊工業平均指數上漲101.23點或0.3%至3萬3586.52點。那斯達克綜合指數微跌3.6點或0.03%收1萬2084.36點。

科技股表現不佳，蘋果下跌1.6%，谷歌母公司Alphabet下跌1.83%。特斯拉下跌0.3%，該公司表示將再次降低部分電動車價格。與此同時，在三星表示將減產以支撐價格後，晶片製造商股價上漲；美光科技上漲8.04%。

投資人將迎來忙碌的一周經濟數據，包括3月的最新消費者物價(CPI)和生產者物價指數(PPI)數據，分別將於12日和13日公布，這將有助於確定Fed是否或何時暫停或結束其升息活動。

AXS Investments策略師巴素克(Greg Bassuk)說，「我們看到相同的投資人論述，也就是大量經濟數據的不確定性，這將推動Fed政策的不確定性以及更大的擔憂，特別是7日強勁的就業數據，Fed可能會再次推進再次升息。」

他補充指出，「投資人更加擔心美國經濟可能陷入衰退，隨著Fed決定的臨近，市場似乎承受著更大的壓力。」Fed下次會議定於5月2日至3日舉行。

投資人結束了長周末假期，並對紐約證券交易所休市時耶穌受難日發布的3月就業報告做出回應。繼上周勞動市場出現的其他疲軟跡象後，該報告顯示經濟具有彈性，通膨溫和。

勞工部報告，當月非農就業人數增加23.6萬，與《道瓊》估計的23.8萬基本一致。失業率降至3.5%，低於3.6%的預期。

投資人也在等待第一批公佈第1季財報的公司。三大銀行摩根大通、富國銀行和花旗集團，以及最大的醫療保健公司聯合健康集團定於14日發布財報。

嘉信理財創始人兼CEO發表評論，聲稱該公司在3月帶進530億元的核心淨新客戶資產，股價上漲4.72%。

最新消息顯示，在最近對區域銀行和銀行系統其他部分的擔憂中，存款流量「保持相當穩定」。報告指出，平均每日流出量實際上比2月還有所下降。

創始人施瓦布(Charles Schwab)和CEO貝廷格(Walt Bettinger)說，「雖然第1季無疑是一個充滿挑戰的時期，反映出投資人的負面情緒、持續的升息和區域銀行業的動盪，但嘉信理財以客戶為中心的成長模式仍然完好無損，並且表現良好。」

LPL Financial首席股票 策略師巴克賓德(Jeffrey Buchbinder)表示，隨著美國企業繼續面臨與第4季類似的挑戰，本財報季可能會連續第二季業績不佳。

該公司指出，全球經濟成長持續緩慢、通膨水平上升帶來的成本壓力、上季美元與一年前相比走強的影響，以及東歐和中國的地緣政治不穩定，這些都是對支出造成上行壓力的因素。

他在發給客戶的最新報告中寫道：「再加上銀行業壓力將對金融業獲利構成壓力，預計第1季史指收益將再次同比下降。」「目前對史指每股收益的普遍預期為任何高於年減6.2%的數字都將難以實現。」

許多史指成分股在上個財報季提供了更為保守的財測，導致獲利預期總體上低於預期。

Strategas技術策略和宏觀研究主管維隆納(Christopher Verrone)寫道，「股市的領導地位看來更符合經濟放緩，債券市場的持續訊息也是如此，整個殖利率曲線仍低於聯邦基金水平。」

縱觀上周的市場表現，在3天假期之前，包括開拓重工和迪爾在內的63支工業股和大約32支非必需消費品股票，與史指相比處於相對低位。他寫道，其中尤其是工業股， 現在已經「在短短幾周內回吐了將近6個月漲幅，再次凸顯出走勢的分裂性質。」

他表示，與2月不同，史指最近的漲勢是由更多防禦性股票領漲，而非風險最高的股票，這是經濟成長放緩的象徵。他研究了非必需消費品和必需消費品股票、運輸和公用事業問題、小型股和大型股、銅和黃金的價格，以及波動性高低企業，所有這些「都較今年稍早時實質走弱」。

他說，從相對角度而言其中較具多頭的跡象是機構投資人的股票部位「非常少」，這可由2011年以來最大的史指淨空頭部位得到驗證。