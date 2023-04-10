科技股今年來大漲20%與現實脫節？上季獲利恐銳減15%

分析師預期，受高成本和需求減緩衝擊，美國科技公司上季獲利估計銳減15%。圖為示意圖。（美聯社）

彭博資訊MLIV Pulse的最新調查顯示，在預料黯淡的財報季來臨前，美國科技股今年來大漲20%的行情正與現實脫節。

雖然近期金融業動盪使得投資 人湧向科技股，但分析師 預期科技業上季獲利寫下至少2006年來最大衰減幅度，讓上述的資金輪動趨勢顯得矛盾。彭博調查的367名受訪者中，近60%表示股價的反彈與獲利預期無關。

另一方面，41%的受訪者預期大型銀行的獲利可能受產業動盪的衝擊。

貝萊德全球首席投資策略師李偉（Wei Li）表示：「科技股表現優於大盤的情況有點過頭了，我們不會不分青紅皂白地追逐它。它主要是因衰退變得明顯、市場預期聯準會（Fed）將開始降息所帶動，不必然是公司基本面帶動。」

對於努力從經濟數據和聯準會說法尋找市場線索的投資人來說，財報季是下一個重要催化劑。60%的受訪者表示，財報將拖累標普500指數 走低，而彭博行業研究彙編的數據顯示，分析師估計標普500成分企業第1季獲利將下滑8%。

李偉說：「更廣泛而言，通膨和成本上升的影響仍有打擊利潤率的空間，而這將影響本財報季。」

對整體大盤來說，科技股的財報很關鍵，因為標普500指數第1季的7%漲幅主要由幾家科技巨擘帶動。分析師認為，受高成本和需求減緩衝擊，美國科技公司上季獲利估計銳減15%。

由於科技業已大規模裁員，暗示業績減緩，代表預兆看起來不妙。舉例來說，特斯拉公布上季交車量僅略微成長，令投資人失望，特斯拉股價本月已走跌。

Wisdomtree UK主管古普塔（Aneeka Gupta）表示，約五分之一的標普500成分企業近幾周已公布首季財報，其中公布利空財測和利多財測的比例為三比一。

科技股也顯得昂貴。彭博彙編的數據顯示，那斯達克100指數的預期本益比為24倍，高於長期平均的19倍，也高於標普500指數的18倍。

在這次彭博調查中，逾四分之一的受訪者預期本財報將澆滅科技股的行情，僅14%的人看好進一步上漲。