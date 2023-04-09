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如何想保有隱私，別告訴AI機器人任何事

張大仁
AI聊天機器人的隱私保障最終還是要靠人類自行設定。（歐新社）
AI聊天機器人的隱私保障最終還是要靠人類自行設定。（歐新社）

隨著科技業競相開發和廣泛採用一系列功能強大的新型人工智慧(AI)聊天機器人，引發了一些公司、監管機構和產業觀察人士對數據隱私的新擔憂。

出於對員工使用第三方軟體的適法性擔憂，包括摩根大通在內的一些公司已禁止員工使用ChatGPT。ChatGPT是一種病毒式AI聊天機器人，它啟動了大型科技企業的AI軍備競賽。

當ChatGPT背後的母公司OpenAI披露它必須在3月20日暫時下線，以修復允許某些用戶看到其他用戶聊天記錄的主題錯誤時，這項宣布只是更加提高隱私擔憂。

OpenAI在一篇貼文中說道，現在已修復的一項相同錯誤，也能讓「一些用戶可以看到另一個活躍用戶的名字和姓氏、電子郵件地址、支付地址、信用卡號碼的最後四位數字和到期日期。」

4月初，義大利監管機構對該國ChatGPT發布臨時禁令，理由就是因為OpenAI披露違規行為後存在的隱私問題。

●數據「黑盒子」

Fox Rothschild LLP律師事務所隱私和數據安全實踐聯席主席麥克雷利(Mark McCreary)表示，「無論如何針對ChatGPT提出任何隱私考慮，都不算過分。」「它基木就像一個黑盒子。」

在去年11月下旬向大眾推出的ChatGPT，用戶只需輸入提示文字即可產生文章、故事和歌詞。

谷歌和微軟先後也推出了AI工具，它們以相同的方式運作，並由大量線上數據訓練的大型語言模型(LLM)提供支持。

當用戶將資訊輸入這些工具時，麥克雷利說，「你不知道它會被如何使用。」 這引起了企業的高度關注。 隨著越來越多員工隨意使用這些工具來處理工作電郵或會議記錄，「公司商業機密被植入這些不同AI的機會只會增加。」

波士頓諮詢集團AI道德長米爾斯(Steve Mills)也認為，大多數公司對這些工具的最大隱私擔憂是「無意中洩露敏感資訊」，「所有這些員工都在做看似無害的事情。比如：『哦，我可以用它來總結會議記錄。』」「但在將會議記錄貼到提示中時，可能就會突然洩露一大堆敏感訊息。」

他補充指出，如果人們輸入的數據被用來進一步訓練這些AI工具，一如這些工具背後的公司所說，你就「失去了對這些數據的控制，而讓其他人擁有它。」

●2000 字的隱私政策

ChatGPT背後的公司OpenAI在其隱私政策中表示，它會由使用其服務者收集各種個人資訊。它表示，它可能會使用這些資訊來改進或分析其服務、進行研究、與用戶交流以及開發新程式和服務等。

隱私政策規定，除非法律要求，否則它可能會在不另行通知用戶的情況下向第三方提供個人資訊。如果這篇超過2000字的隱私政策看來有點不透明，那可能是因為這幾乎已成為網路時代的產業規範。OpenAI還有一個單獨的使用條款文檔，其中大部分責任在於用戶在使用其工具時採取適當的措施。

OpenAI在4月初發布了一篇新的貼文，概述其AI安全方法：「我們不使用數據來銷售我們的服務、廣告或建立人們的檔案；只是用來讓我們的模型對人們更有幫助。」「例如，ChatGPT藉過與人們的對話進一步培訓而得到改進。」

谷歌的Bard工具隱私政策同樣冗長，並且為其產生AI用戶制訂了額外的服務條款。該公司表示，為了保護用戶隱私的同時幫助改進Bard，「我們選擇一部分對話並使用自動化工具來幫助刪除個人身份資訊。」

該公司在Bard的單獨常見問題解答(FAQ)中表示，「這些範例對話由訓練有素的審閱者進行審閱，並與用戶的Google帳戶分開保存長達3年。」該公司還警告：「不要在與Bard的對話中加入可用於識別您或其他人身份的資訊。」FAQ還指出，Bard對話不會用於廣告目的，「我們將在未來明確傳達對這種方法的任何更改。」

谷歌還強調，用戶可以「輕鬆選擇使用Bard，而無需將對話保存到用戶的谷歌帳戶中。」Bard用戶還可以透過聯結查看他們的提示或刪除Bard對話。谷歌表示：「我們還設置了保護機制，以防止Bard在其回覆中包含個人身份資訊。」

米爾斯指出，「我們仍在了解這一切究竟是如何運作的。」「有時你只是不完全知道你如何輸入這些資訊，它是否用於重新訓練這些模型，它在某個時候如何轉變為輸出，或者它是否確實如此。」

他補充說，有時用戶和開發者甚至沒有意識到新科技潛伏的隱私風險，直到為時已晚。他舉出的一個例子是早期的自動完成功能，其中一些功能最終會產生一些意想不到的後果，比如展現用戶開始輸入的社會安全號碼，這往往會讓用戶感到震驚和驚訝。

最後，他說，「我現在的看法是，你不應該將任何你不想假設會與他人共享的東西放入這些工具中。」

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