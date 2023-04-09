新興市場利差交易再度受歡迎 今年來報酬已達5%左右

新興市場利差交易再度受到歡迎。圖為看板顯示墨西哥披索兌美元匯率。(路透)

美國經濟正在減緩、全球利率正在見頂的跡象浮現，為投資 人重新擁抱在新興市場 進行「利差交易」鋪路，也就是借入收益率較低的貨幣 ，買進提供較高收益率的貨幣。

國際貨幣基金（IMF）預測，隨著美國成長減緩，開發中經濟體，尤其是在亞洲的新興國家將是亮點。這正是新興貨幣利差交易策略有望成功的合適條件，而且是數年來首見這類條件到位。

彭博一項借入美元並投入一籃子新興貨幣基金的指數今年來報酬率達到約5%，自過去三年連年虧損反彈，而且觸及2021年來最高。該指數的報酬在上月超越已開發市場貨幣基金的指數，原因是銀行業危機的疑慮在美國爆發，這強化市場押注聯準會接近結束緊縮周期。

倫敦NatWest Markets新興市場策略師達利（Eimear Daly）表示：「3月的金融市場動盪可能只是新興市場利差交易重新點火的開端。現在，美國的利差可能受限，投資人將被吸引回到新興市場高利貨幣，因為提供了明顯的利差。」

隨著經濟成長疑慮增加，主要央行迅速緊縮政策的行動顯然即將落幕，這使得市場對利差交易的興趣重燃，也足以讓投資人對這種操作策略建立信心，儘管匯市當前的動盪很可能抹除潛在報酬。

花旗策略師群6日在報告中表示：「在以美國為主的經濟衰退中，新興市場外匯報酬穩健，而利差策略正開始顯得再度有利。」「新興市場固定收益與股票可能仍面臨困局，而新興市場外匯可能是避險的較好去處。」

根據彭博彙編的數據，以美元融資並投入匈牙利、哥倫比亞與墨西哥的貨幣，今年來報酬率都超過6%。根據截至7日的資料，在23種被追蹤的新興市場貨幣中，有17種今年來都產生正報酬，而其中多數在去年都是虧損的。

許多新興市場貨幣尤其具有利差交易的吸引力，因為這些國家央行升息抗通膨的步調遠超過已開發國家。

日內瓦GAMA資產管理公司全球總體投資組合經理人德梅洛表示：「許多新興國家已大幅升息，比聯準會早且升得更多，因此許多新興市場的收益率具有吸引力。」他說，可操作利差交易的誘人標的包括巴西、墨西哥、印度、捷克與波蘭的貨幣。

巴西央行從2021年3月就開始升息，合計升息1,175個基點（47碼），利率升至13.75%；巴西、墨西哥、哥倫比亞和智利的基準利率全都在7%以上，遠高於聯準會接近5%的利率。