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OPEC減產未必能大幅推高油價？有這些國家擋路

編譯季晶晶／綜合外電
小型產油國的產量自中斷中恢復，將影響OPEC國家減產推高油價的努力。(路透)
小型產油國的產量自中斷中恢復，將影響OPEC國家減產推高油價的努力。(路透)

OPEC減產以保持高油價的努力，可能被較小型產油國增產的事實所破壞，例如奈及利亞、伊朗、蓋亞那、挪威、哈薩克和巴西，這些國家自去年秋季起產出更多石油，即使大型產油國縮減產量，全球供應依然不減。

全球第二大油產國沙烏地阿拉伯上周表示將進一步減產以支撐市場，與俄羅斯、伊拉克、阿聯等國同步，但布蘭特原油價格只漲到大約每桶85美元，並沒有比3月初高，遠低於俄烏戰爭爆發不久後的125美元。價格是否會再攀高，部分取決於與沙國利益抗衡的小型油產國，另外就是美國，美國過去一年每日增產逾100萬桶。在此同時，美歐需求疲軟，額外供應使得油市變脆弱。

市場變數在奈及利亞等國，那裡的產量已經反彈——因行駛於油藏豐富尼日河三角洲地的油駁船有了武裝警衛的保護——但也很容易出現狀況，導致產量不穩定。

摩根士丹利首席策略師Martijn Rats說：「這裡一天產10萬桶，那裡20萬桶。讓人開始覺得，『下半年供應緊縮的說法有點牽強』。』他指的是市場普遍認為全球供應將從年中開始緊縮的觀點。

OPEC+上次在去年10月減產時，高盛集團曾預估布蘭特原油價格會在今年第1季漲到115美元，還說這是保守估計。結果第1季的均價是82美元，在3月中還曾收在不到73美元的低點。

根據高盛資深能源經濟學家Daan Struyven，預測錯誤的原因是中國大陸的需求低於預期。

另一個原因在西非。奈及利亞日產量反彈35萬桶，沙國減產56萬桶，有一半以上都被抵消了。奈及利亞去年8月日產還不足100萬桶——管道被破壞、石油被盜竊，以及生產投資不足，都是原因。奈及利亞也是OPEC成員國，但沒有參與最近的減產。它的產量仍低於配額，去年的減產並無約束力。

Energy Aspects資深分析師 Livia Gallarati指出，大多數小型油產國的供應雖自中斷中恢復，但不是靠投資提高產量。由於產能限制，提供的額外產量不會多。

未來最可能看到產量大增的地方，根據瑞銀集團大宗商品分析師Giovanni Staunovo，是在伊朗。不過，伊朗與美國達成核協議以開啟大量出口的前景仍舊暗淡。

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