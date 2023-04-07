鋰價跌 電池和電動汽車價格可能跟著回落

Albemarle位於美國內華達州Silver Peak的鋰提煉鹽水池設施。 美聯社

鋰價歷經兩年飆漲後，今年來已累計跌超過30%。華爾街日報分析，鋰價下挫可能帶動電池與電動車 價格回落，對消費者和汽車 廠而言，是個利多。

Benchmark礦業情報公司的數據顯示，今年來鋰價已跌逾三成，終結了過去兩年來飆漲12倍的漲勢。交易員們表示，在瘋狂上漲之後，這波跌勢將使鋰價回落到更能可持續的水準。

鋰價下跌的原因主要是中國大陸電動汽車需求減緩，市場波動也讓交易員更加謹慎。鈷和鎳等其他用於電池的金屬，價格也在下滑。

全球主要的鋰生產商Albemarle的鋰部門總裁Eric Norris則認為，這波價格回檔將維持短暫，「接下來幾個月的走勢，波動將較大」。

然而，儘管鋰價近來走低，還是處於很高水準，讓Albemarle和同業還有推動新計畫的餘裕。Albemarle已宣布要在南卡羅來納州投資 13億美元，建造一座鋰加工廠。

電池所需原材料價格下降，可望讓汽車製造商和消費者得到喘息空間。彭博新能源財經（BloombergNEF）資料顯示，去年大宗商品價格漲勢推升電池價格上漲約7%，一改過去十年來的電池成本下降讓電動車更便宜的趨勢。電池是電動汽車裡面最昂貴的零件。

Benchmark的數據指出，今年電池陰極材料的價格下降約30%。金屬價格的波動通常需要經過數月時間，才能影響到汽車成本，因為買賣合約都是長期價格。

鋰價反轉向下的同時，特斯拉（Tesla）、福特汽車（Ford Motor ）等車廠都已調降電動車售價，以便在競爭激烈的市場搶得更多客戶。福特最近表示，預計今年電動車部門將虧損約30億美元，這凸顯鋰價雖跌，製造商的成本壓力仍大。

汽車製造商也擔心鋰供應能否足夠。通用汽車（GM）最近向新創公司Lithium Americas投資了6.5億美元，以獲取一項計畫的鋰供應權益。價格和數據供應商Fastmarkets電池原料分析師Jordan Roberts認為，鋰礦業者的估值變得更加合理，有助推動其他交易或併購。

不過，Albemarle最近試圖以約37億美元收購澳洲鋰礦生產商Liontown Resources的交易時，遭Liontown以報價低估該公司價值為由拒絕。

汽車創新聯盟的資料可以發現，去年12月，電動車在美國汽車銷量占比為10%，高於2020年的2.3%。研究公司Rho Motion說，去年全球電動汽車銷量為1,050萬輛，年增近60%，估計今年全球電動汽車銷量將增加近40%。

多數分析師因而預測，長期來看，電池所需金屬的供應將遠遠滿足不了需求。一些分析師表示，若這些金屬價格被長時間壓抑，生產商自然對投資更加謹慎，加重未來供給不足的問題。這也是這類金屬周期總是榮枯反差強烈的一大原因。

最近的例子是礦商Jervois Global上周公告將暫停位於愛達荷州的鈷礦設施的後段建設，理由正是鈷價當前偏低。鈷也是生產電池所需的關鍵金屬。