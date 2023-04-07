3月就業數據訊息混亂 聯準會再升息1碼機率升高

美國3月非農就業人數增加23.6萬，比2月明顯縮小；失業率從3.6%降至3.5%。(美聯社)

從3月開始，就業 報告各項數據表現分歧，非農就業人數增加23.6萬，比2月時的增量明顯縮小；失業率稍降，薪資升幅小幅提高，每周工時略減，勞動參與率小升，低薪的兼職工作人數略減。由於就業數據傳達的訊息相當混亂，很難看出對聯準會 （Fed）5月初會議的決策有何影響，也使聯準會再升息1碼的機率升高。美股期指、美債殖利率、和美元全面走揚。

根據美國勞工部 7日公布的資料，3月非農就業人數增量低於2月的32.6萬人（修正數）；另外今年元月及2月就業人數總共下修1.7萬人。

上月民間部門就業增加18.9萬人，比2月時的增加26.6萬人（修正數）縮水，也低於預估的21.8萬人增量。其中製造業減少1千人，比預估的減少4千人稍好，與2月時減量相同。

平均時薪比2月上升0.3％，符合預估，月升幅比2月的0.2%稍高；比起去年同期上升4.2%，低於預估的4.3%，更遠低於2月時的4.6%年升幅，主要是因為去年基期偏高。平均每人每周工時縮短0.1小時，為34.4小時，低於預估的34.5小時；工資升幅小於工作時數減幅，顯示勞工平均薪資所得不增反減。

至於3月失業率回降到3.5%，低於市場預估及2月時3.6%；勞動參與率再升0.1個百分點，為62.6%，高於預估的62.5%，顯示更多勞工重返職場。

就業不足率（U6）下降0.1個百分點，為6.7%，顯示從事兼職工作的人數略減，亦即更多人選擇專職工作。

經濟學者表示，就業報告內容強弱分歧，就業人數增量雖然偏弱，但時薪升幅擴大，使勞動市場情勢相對混沌，因此聯準會較可能維持5月再升息1碼的既定路線，停止升息的機率下降。接下來聯準會還將觀察3月消費者物價指數（CPI）報告，以及石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產對國際油價的後續影響。