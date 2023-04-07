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摩根大通CEO：銀行危機近尾聲 但可能還有銀行會倒

編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙說，美國的銀行危機近尾聲，儘管可能還有銀行會倒。(路透)
摩根大通執行長戴蒙說，美國的銀行危機近尾聲，儘管可能還有銀行會倒。(路透)

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，上個月席捲全球市場的美國銀行業危機可能已接近尾聲，儘管有一些銀行還可能意外倒閉。

戴蒙周四接受CNN採訪時表示，僅少數幾家銀行遭遇讓矽谷銀行倒閉的問題，而當銀行業下周開始公布上季業績，數據可能不錯。當被問及是否會有更多銀行倒閉時，他說他不知道。

戴蒙說：「如果還有銀行倒閉，問題也會解決，而且這很可能是最後一批。我認為這場特殊的危機正在接近尾聲。」

現在67歲的戴蒙自2005年以來一直執掌摩根大通，是唯一一位經歷過2008年金融危機、目前仍執掌大型銀行的執行長。CNN周四稍早報導他說，銀行業動盪讓美國經濟更可能衰退，但衰退不是必然。

他說：「我們看到大家略微減少一些放貸，再減一些，又減了一些。」

在矽谷銀行和其他幾家銀行遭遇存款擠兌後，美國地區性銀行一直處於動盪。利率上升壓低他們在低利率時期購買的債券價值，而客戶突然大舉提款，迫使其中一些銀行虧本出售這些資產。

戴蒙的發言是基於本周稍早在致股東信中陳述的觀點，當時他說矽谷銀行倒閉以及瑞信被緊急出售「大大改變市場的預期」。他說，監管機構先前鼓勵銀行購買低殖利率的政府公債，因為它們被認為具有很高的流動性。

戴蒙幾天前指出：「這在市場上引發很多不安，並且隨著銀行和其他放貸機構變得更保守，顯然會導致金融狀況收緊。」消費者支出是否放緩則不明朗。

戴蒙反對政府因為銀行危機而過度反應，對該行業實施更多規範。

矽谷銀行 殖利率 摩根大通

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