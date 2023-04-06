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預見上次金融危機 經濟學家：銀行將陷更多動盪

Fed鷹王博拉德 ：勞動市場仍強勁 應堅持繼續升息

編譯季晶晶／綜合外電
美國聖路易斯聯準銀行總裁博拉德周四說，應在勞動市場強勁情況下堅持繼續升息。(路透)
美國聖路易斯聯準銀行總裁博拉德周四說，應在勞動市場強勁情況下堅持繼續升息。(路透)

美國聖路易斯聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）周四表示，鑒於最近的金融壓力很可能繼續緩解，並且沒有明顯跡象顯示信貸狀況收緊，美國聯邦準備理事會（FED）應該趁勞動市場保持強勁的情況下，堅持繼續升息以遏制高通膨。

他在阿肯色州小石城對該州銀行家協會表示：「金融壓力似已減弱，至少目前如此。因此現在是繼續抗通膨，推動物價漲幅回落的好時機。 我們還有很長的路要走，我認為未來通膨會頗具黏性，很難回到2%的目標水準......所以我們必須堅持下去，繼續施加壓力，確保通膨回落。」

Fed上次政策會議，大多數決策者預期，金融狀況進一步收緊將導致經濟更快放緩。但有「鷹王」之稱的博拉德對這一觀點持懷疑態度，他認為金融壓力繼續緩解的可能性為85%，信貸狀況也不會收緊到足以導致經濟衰退的程度，「只要銀行有足夠的流動性和足夠的資本，就會繼續放貸」。

他先前表示，對於聯準會指標隔夜利率區間2023年底前必須達到的水準，他已將預測上調1碼到5.5%-5.75%。 與許多同僚相比，博拉德長期以來都贊成以更高的終端利率以及更快的升息步伐對抗通膨，但他今年對貨幣政策沒有投票權。

投資人對於Fed在5月2-3日的會議上是會維持政策利率不變，還是繼續升息1碼，看法幾乎平分秋色。

利率 升息 阿肯色州

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