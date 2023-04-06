推特換下柴犬頭像 狗狗幣大跌6% 修正有可能更慘烈

推特換下柴犬頭像後，狗狗幣連兩天走跌，過去24小時跌逾7%。(路透)

雖然本周稍早馬斯克的推特 將主頁圖標由藍鳥換成柴犬，帶動狗狗幣 價格躍漲，但換回原圖後，狗狗幣展現頽勢，過去24小時下跌逾7%。有跡象顯示，可能出現幅度更深的修正。

狗狗幣現在的報價是8.5美分，遠低於昨日的9.2美分。這是周二擊敗比特幣、飆漲大約30%之後，連續第二天走跌。

億萬富豪馬斯克是加密貨幣的忠實粉絲，在他入主推特後，有人期待推特的支付將廣泛採用數位資產，而狗狗幣可能被納入其中。推特修改圖標尤其點燃這種希望。

但在狗狗幣飆升的背後缺乏基本面因素支撐，再加上交易員看起來過度活躍，這意味狗狗幣的價格可能遭修正。證據在於加密貨幣的衍生性商市場，也就是期貨合約交易。根據Coinglass數據，交易員紛紛押注狗狗幣，截至週四，狗狗幣未平倉合約的總價值飆到近6億美元。

這些押注壓倒性看漲。狗狗幣的「資金利率 」——用來協助確保現貨價格與期貨合約價格相匹配——處於正值區域。當期貨價格高於現貨時，資金利率為正，持有這些頭寸的交易者必須付款給持有空頭頭寸的交易者，從而刺激期貨市場達到某種平衡。

Dogecoin的未平倉量高和資金利率偏斜，表明市場並不平衡，如果價格一直不利於看漲的交易者，可能出現劇烈修正。交易者通常以保證金或借入的資金持有頭寸，如果清倉過程中，價格走向對他們不利，可能被強行平倉，而強行平倉會觸發自動賣單，給已經走跌的市場增加更多下行壓力。