預見上次金融危機 前IMF經濟學家：銀行將陷更多動盪

前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家拉詹（Raghuram Rajan）。(取材自彭博資訊)

預測到十多年前全球金融危機的前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家拉詹（Raghuram Rajan）警告，矽谷銀行 和瑞信集團獲救後銀行體系陷入更多動盪。摩根大通執行長戴蒙則表示，銀行業動盪雖不一定迫使經濟衰退，但給衰退創造了條件。不過，美國銀行業最近一周減少了從聯準會兩項信貸安排工具的借款，這表明，在上月幾家銀行倒閉後，流動性需求穩定下來。

曾在2013年-2016年間擔任印度央行 總裁，對印度經濟的掌控贏得讚譽的Rajan表示，十年來資金手到擒來、央行大水漫灌，金融系統因此「上癮」變脆弱。隨著決策者收緊政策，各種問題開始浮現。

Rajan現為芝加哥大學布斯商學院教授，他6日在蘇格蘭格拉斯哥受訪時預測：「估計還可能出更多的事，部分原因是我們看到意料之外的事。大家擔憂的是，長期以來輕而易舉得到的資金和大量的流動性造成了不當激勵和結構，一切都扭轉時它們就變得脆弱了。」

他指出，「過去這麼多年來，我們一直沒意識到，貨幣政策的溢出效應是巨大的，普通監管也應對不了」， 一旦流動性撤回，銀行就麻煩了。

另一方面，摩根大通執行長戴蒙接受美國有線電視新聞網表示，隨銀行縮減信貸，美國經濟變得更可能陷入衰退。

戴蒙在本早稍早的致股東信中也陳述了類似觀點，當時他說，矽谷銀行倒閉和瑞信被緊急出售「大大改變市場的預期」。他說，那引發市場不安，顯然導致金融環境收緊，因為銀行將變得更保未，但他當時並不清楚消費者支出是否會放緩。

但美國銀行的流動性需求似有回穩。彭博資訊引述數據報導，截至4月5日的當周，美國金融機構的借款餘額總計1487億美元，低於前一周的1526億美元。

聯準會傳統的後備貸款 工具，也就是所謂的貼現窗貸款的未償還餘額為697億美元，此前一周為882億美元，上個月曾經達到創紀錄的1529億美元。銀行定期融資計畫（BTFP）借款餘額為790億美元，前一周為644億美元。