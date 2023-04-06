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科技推升史指 但四周來首跌

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科技推升史指 但四周來首跌

記者張大仁／即時報導
由於最新的每周申請失業救濟金人數高於預期，市場仍然波動，增加代表就業成長放緩。(路透)
由於最新的每周申請失業救濟金人數高於預期，市場仍然波動，增加代表就業成長放緩。(路透)

科技股將史坦普500指數推升上揚，雖然跡象顯示勞動市場疲軟，但市場走高結束本周短暫交易。

史指上漲14.64點或0.36%至4105.02點，盤中一度下跌0.5%。在谷歌母公司Alphabet上漲3.78%和微軟上漲2.55%的推動下，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲91.09點或0.76%至1萬2087.96點。道瓊工業平均指數在盤中下跌超過150點後小漲2.57點至3萬3485.29點。

史指本周仍下跌0.1%，為4周來首度收跌。那指本周下跌1.1%，而道指上漲0.6%。

由於最新的每周申請失業救濟金人數高於預期，市場仍然波動，增加代表就業成長放緩。ADP本周公布的統計也顯示，3月私營就業人數成長遠低於預期。與此同時，2月職位空缺數量降至1000萬以下，2年來首見。今年至今，裁員人數也較一年前猛增近5倍。

過去幾個月投資人對經濟降溫的跡象感到高興，希望這能推動Fed改變其升息行動的路線。但他們現在想知道，Fed在抑制通膨方面是否有點過頭，將經濟收緊到衰退的地步。

Harris Financial Group管理合夥人考克斯(Jamie Cox)表示：「Fed用利率築起一道牆，現在經濟正在撞牆。」

6日結束了本周縮短的交易，7日因耶穌受難日休市。投資人仍將密切關注7日上午發布的3月就業報告。雖然科技和金融部門裁員，但非農就業人數一直顯示穩健成長，但許多人認為這個趨勢很快就會逆轉。

Independent Advisor Alliance資訊長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)表示，初請失業金數據「證實了Fed升息正開始讓勞動市場降溫並減緩經濟成長的想法」，「它導致經濟衰退、甚至是嚴重衰退的可能性，比大多數人目前願意相信的要高得多。」

半導體業上周結束了2020年以來最佳單季表現，輝達等股票創下2001年以來的最佳單季表現。今年以來，iShares Semiconductor ETF(SOXX)上漲22.73%。

這是因為人們對人工智慧感到興奮，而且投資人在潛在的經濟衰退期間湧入科技領域尋求安全。

AMC Entertainment在最近一輪波動交易中上漲21.44%。這家娛樂公司宣布籌集更多資金並將優先股轉換為普通股與部分股東達成和解後，股價4日暴跌。但美國法院駁回了AMC的請求。

好市多(Costco Wholesale)上月走勢艱難，因其一般商品類別銷售進一步減速，但德意志銀行仍然看好該股。

分析師卡泰(Krisztina Katai)指出，不包括汽油和外匯，這家倉儲俱樂部在美國的同店銷售額成長僅有0.9%，為2016年9月以來的最低水平。

她在最新報告中指出，「好市多的表現凸顯出一般商品類別的宏觀壓力，但我們相信該公司一流的平價主張，將使其能夠比大多數公司更能應對挑戰。」她維持對該股的買入評級。

她指出，生鮮食品在3月銷量成長中等個位數，而食品和雜貨類別則以高個位數成長。

卡泰將其目標價下修1元至574元，較5日收盤價上漲超過15%。好市多6日下跌2.24%。

資產管理公司VanEck宣布推出最新主題ETF，專注於機器人和工業自動化。

VanEck Robotics ETF的交易代碼為IBOT，管理費為0.47%。這支新基金加入VanEck的各種產業和主題ETF名單，包括專注於半導體(SMH)和電子遊戲和電子競技(ESPO)等基金。

VanEck產品經理JP Lee說，「我們正努力將純粹的策略推向市場。外面很多東西可能都被淡化了，可能不是純正的產品。因此，我們試圖對誰能納入投資組合以及退出投資組合制訂非常嚴格的門檻。」

根據VanEck的網站，該基金的主要持股包括晶片製造商輝達以及西門子和Rockwell Automation等工業公司。新基金最初可能更強調它不包括的東西，例如製造Roomba真空機器人的公司iRobot。

Lee說，「該基金真正專注於工業自動化和機器人技術。所以我們會排除或真正專注於消費性家電。」

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