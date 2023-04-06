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IMF：未來五年全球成長預估為30多年最低

編譯任中原／綜合外電
IMF總裁喬治艾娃警告，全球經濟中期展望是30多年來最弱。 美聯社
IMF總裁喬治艾娃警告，全球經濟中期展望是30多年來最弱。 美聯社

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃6日警告，全球經濟正面臨為期數年的緩慢成長，中期展望是30多年來最弱。她並暗示，下周公布的最新「世界經濟展望（WEO）」中，對全球經濟預測與元月時的報告沒有太大變化。

喬治艾娃在下周IMF春季會議召開之前表示，未來五年全球經濟年均成長率約3%，遠低於過去20年的3.8%，也是1990年以來最弱的中期成長展望。

從1990年之後，全球化帶動經濟成長率上升，並使數億人脫離貧窮。但現在由於貿易保護主義升高，加上中國大陸等大型新興經濟體已較為富裕，因此預料全球經濟擴張速度將大為減緩。

她指出，經濟成長的最大障礙，是經濟塊狀化與地緣緊張升高。俄烏戰爭不僅導致眾多無辜民眾喪生，也使生活成本危機益發惡化，為全球帶來更嚴重的饑饉，也使貿易與金融摩擦更甚。她表示，「重返熱絡成長的道路既崎嶇又不定」。經濟展望減弱，「使消除貧窮，療癒疫後創傷，並為全球提供更佳機會的前景更加困難」。

針對未來幾季，IMF支持OECD及其他國際組織呼籲各國央行繼續升息的主張。她表示，擊敗通膨是提升中期經濟表現的重要基礎。

她表示，銀行事件「暴露出特定銀行的風險控管失敗，以及監督鬆弛」，但也表示「決策官員最近幾周已經採取快速且廣泛的行動」。

她表示，如果發生進一步金融動盪，央行應對面臨資金困難的銀行提供充裕的流動性；但如果更加惡化，她也認為央行可能必須降息。果真如此，則央行將面臨「抑制通膨與金融穩定之間的困難取捨，並使用個別的工具」。

央行 降息 升息

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