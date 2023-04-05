我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

矽谷高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

銀行股慘跌 散戶樂得爆量逢低撿便宜

編譯葉亭均／綜合外電
美國多家銀行崩潰倒閉，散戶卻趁機逢低買進銀行股，把資金投入美銀（BofA）這類重量級銀行巨擘的股票。(路透)
美國多家銀行崩潰倒閉，散戶卻趁機逢低買進銀行股，把資金投入美銀（BofA）這類重量級銀行巨擘的股票。(路透)

儘管美國多家銀行崩潰倒閉，相關疑慮依然環伺，但散戶投資人趁機逢低買進銀行股，把資金投入美銀（BofA）這類重量級銀行巨擘的股票

研究公司Vanda Research彙整的數據顯示，今年淨買進美銀股票的金額飆高至7.69億美元，超越散戶先前熱愛的串流影音巨擘Netflix與電動車業者Rivian等。散戶今年來也大買受創的第一共和銀行（First Republic Bank）股票逾2億美元。

社群交易與投資平台eToro全球市場策略師雷德勒表示：「在近期銀行股股價下跌時買進，可能是項好的長期投資。儘管那些買進瑞信的可能結果不太好，但他們現在獲得了瑞銀股票。」

eToro的每季數據顯示，儘管銀行股大跌，該平台上的使用者買進瑞信集團、法國巴黎銀行與美銀的股票，持有瑞信股票的使用者人數在今年首季飆增242%，持有美銀、法巴銀者分別增加38%與36%。

不過，這些新持有銀行股的人士可能必須等待一段時間才能獲利，因為大部分的買進交易時，正值股價仍在崩跌之際。例如第一共和銀最大資金淨流入出現在3月17日，當時該銀行在宣布獲得紓困方案時，股價重挫35%至每股23美元，目前股價仍低於每股14美元。

又例如散戶在3月曾連三天大買瑞信在美國上市的股票，當時瑞信的股價比本月4日收盤的每股0.89美元高了逾一倍。

然而，摩根大通執行長戴蒙4日仍舊警告，當前的銀行危機「尚未結束」，可能多年後還會感受到後續影響。

此時，美國散戶投資人協會（AAII）備受關注的每周多空比調查顯示，散戶依然大多看空股市。不過，eToro的調查顯示，多數投資人正重新配置等量或更多資金於股票，正如他們在較溫和的市場環境中的操作一樣。約90%的受訪者回報計劃在未來數月內買進股票。

股票 投資 股價

上一則

好市多3月銷售出現近三年來首見頹勢 美加業績轉差

延伸閱讀

瑞士媒體：瑞銀併購瑞信 至多3.6萬人恐遭裁員

瑞士媒體：瑞銀併購瑞信 至多3.6萬人恐遭裁員
趁火打劫銀行股 空頭獲利143億

趁火打劫銀行股 空頭獲利143億
地區銀行股反攻 美股早盤漲逾200點

地區銀行股反攻 美股早盤漲逾200點
點燃瑞信風暴 沙國銀行董事長辭職

點燃瑞信風暴 沙國銀行董事長辭職

熱門新聞

台灣常有季風帶來豐沛的雨量，即便如此仍遇到水情告急，影響耗水的半導體製造業；而台積美國新廠坐落的鳳凰城北部天候又比台灣乾燥。（路透）

巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

2023-04-02 18:00
「股神」巴菲特以「危機入市」操作著稱。美聯社

市場動盪宜守不宜攻？他學巴菲特危機入市 聚焦這3類股

2023-03-29 11:49
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外宣布減產，震驚油市。（路透）

防範衰退還是槓上美國？四QA看懂OPEC+為何這時減產

2023-04-03 19:13
狗狗幣投資人控告馬斯克，尋求2,580億美元的補償。（路透）

遭求償2580億美元 馬斯克尋求駁回狗狗幣訴訟

2023-04-01 07:25
第1季即將落幕，美股那斯達克100指數脫離熊市領域，令一些多方感到振奮。但巴隆周刊指出，諸多逆風當前，此刻尚難斷定美股後市持續看漲。圖／路透

那斯達克100上演熊市大逃脫 是美股買進訊號？

2023-03-31 09:58
回顧第1季，多重利空從四面八方襲擊美國股市。結果呢？美股照漲不誤。（美聯社）

華爾街大多頭嘲笑「大賣空」貝瑞：熊開始爬出陷阱

2023-03-31 18:12

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪