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矽谷銀行破產漣漪未止 央行示警美殭屍銀行恐激增

中央社台北5日電
矽谷銀行破產，引發市場擔憂。（路透）
矽谷銀行破產，引發市場擔憂。（路透）

矽谷銀行破產引發市場擔憂重蹈1980年代儲貸危機覆轍，央行表示，兩者存在相似之處，但美國監管當局有能力介入並挽救局面；不過，若只提高存款保險額度而不試圖解決中小型銀行的根本問題，美國的殭屍銀行家數恐激增。

SVB破產為美國金融體系帶來焦慮的漣漪，央行近日透過臉書貼文表示，國際間大抵認為，矽谷銀行的破產不至於發生類似雷曼的危機，但若干經濟學家仍示警，近期美國中小型銀行危機與1980年代的儲貸危機（savings and loan crisis）極其相似。

儲貸危機發生在1980年，因時任Fed主席伏克爾（Paul Volcker）快速升息對抗高通膨問題，導致儲貸機構所承作的固定利率房貸價值大幅下跌，但同時間資金成本卻上升，必須支付更多的利息方能吸引存款，形成龐大的負利差，許多儲貸機構開始產生大量的虧損，終致無力償還。

根據統計，1980至1995年間，有逾1000家儲貸機構破產，並花費美國納稅人逾1600億美元來收拾善後。

央行表示，這與矽谷銀行目前發生問題的情況極其相似，且矽谷銀行與儲貸機構也面臨相同的脆弱性問題，如監管鬆散、內部管理不當、高道德風險，以及過度集中單一類型客戶，例如儲貸機構幾乎完全專注於提供房貸服務，而矽谷銀行則主要是服務科技新創公司，風險過度集中。

美國監管當局的因應措施，除降低資本提列標準外，亦通過法案讓儲貸機構得以從事較高風險的消費者貸款及商業貸款，並將金融機構的存款保險額度由4萬美元提高至10萬美元；資不抵債的儲貸機構被允許繼續營運，但其財務問題只是隨著時間惡化，最後演變成「殭屍」（zombie）。

儘管兩者存在相似之處，央行表示，當前美國中小型銀行危機與儲貸危機最重要的不同點為，當前的監管當局有能力介入並挽救局面，應能幫助減輕最近這些銀行倒閉帶來的經濟影響。

不過，央行仍提醒，「經濟學人」日前指出，美國中小型銀行危機目前看似紓解，但倘若Fed提供一年期的「銀行定期融資計畫」（Bank Term Funding Program）延長期限，且美國國會提高存款保險額度而不試圖解決中小型銀行的根本問題，則美國的殭屍銀行（zombie bank）家數恐激增。

矽谷銀行 央行 破產

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