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巴菲特押注西方石油 獲OPEC+減產令提振

編譯季晶晶／綜合4日電
巴菲特對石油生產商的押注，因石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外宣布減產而大獲提振。（路透）
巴菲特對石油生產商的押注，因石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外宣布減產而大獲提振。（路透）

有「股神」之稱的巴菲特石油生產商的押注，因石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外宣布減產而大獲提振。

巴菲特旗下波克夏公司不畏經濟衰退和能源轉型加速的威脅，在3月加碼西方石油公司股票，使得過去一年的總投資來到110億美元。分析師預測石油和天然氣生產商這幾年的資本支出相當可觀，這是在為未來數年的產業榮景做準備。

能源股上季下跌3.9%，在11大類股裡表現最糟，不如彭博全球大中型股指數的上漲6.7%。但布蘭特原油期貨價格本周在OPEC+減產令後應聲漲到每桶85美元以上，彭博行業研究預測OPEC+減產會加深油市供應缺口。

波克夏3月27日申報增持西方石油，持股比增至23.6%。雖然該公司往往逢低加碼，但背後的買進理由是西方石油的成長潛力和友善的股東政策。

加倉之舉也代表巴菲特無視利率走高、通膨居高不下和銀行危機擴大引發的經濟衰退威脅。自2022年第1季俄烏戰爭爆發以來，資產經理人每季都在加碼能源股。在2022年第4季，投資人連續第4季增加對能源公司的持股，平均達0.4%。

能源巨擘則增加對其業務的投資。分析師預估西方石油的資本支出2023年將增加將近30%，2024年增加大約6%。而沙烏地阿拉伯國家石油公司、艾克森美孚和雪佛龍預計未來幾年也都會增加投資。2022年的能源危機導致油價上漲以及政策變動。在因氣候政策造成投資不足之後，政策變動促使石油和天然氣產業進行擴張。

石油 投資 巴菲特

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