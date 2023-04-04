摩根大通CEO戴蒙：銀行業風暴尚未結束 且會牽動多年

摩根大通執行長戴蒙4日致股東的信中指出，美國銀行危機仍持續未退，且影響多年都會感受得到。（路透）

摩根大通 執行長戴蒙4日致股東的信中指出，美國銀行危機仍持續未退，且影響多年都會感受得到。

銀行股受此消息影響，摩根大通4日跌1.3%，美國銀行和和富國銀行均下跌逾2%，史坦普500銀行股跌1.9%。美股大盤也受波及，史坦普500指數跌0.6%。

戴蒙在這份文長43頁的年度文件中，談到摩根大通的表現乃至於地緣政治和監管等主題。他在信中說：「當前危機尚未結束，即使已過，危機所造成影響仍會延續多年。」

戴蒙表示，和一年前一樣，美國經濟仍然烏雲密布。上個月矽谷銀行（SVB ）倒閉和瑞士信貸接受瑞銀紓困之後，銀行體系再度面臨壓力。不過，戴蒙認為，目前仍不清楚這些打擊是否會減緩驅動美國經濟的消費支出。

戴蒙寫道，「市場所反映經濟衰退的可能性增加了。雖然不同於2008年，但現在還不清楚這場危機何時結束。這危激起了市場的恐慌，並將明顯導致銀行和其他金融機構變得更加保守，造成金融條件緊縮」。

但戴蒙認為目前危機不能和2008年的全球金融危機相提並論。他表示，2008年的危機波及到全球彼此關連的大銀行、抵押貸款放款機構和保險公司，而「目前的銀行危機被捲入的金融機構較少，需要解決的問題也較少。」

戴蒙於2006年接掌摩根大通，並在危機期間主導收購陷入困境的投資銀行貝爾斯登和威斯康辛州華盛頓互助儲蓄銀行（Washington Mutual）。在這次危機中，戴蒙再次發揮了核心作用，協助11家大型銀行為第一共和銀行（First Republic）提供300億美元的金援。

至於監管上的問題，戴蒙認為，SVB倒閉是因美國監管規定助長下的結果，聯準會（Fed）並未對規定加以檢驗，卻「隱藏在明眼人的視線中」，特別是SVB的利率 風險和未納保存款所帶來的風險。

「諷刺的是，銀行被鼓勵持有非常安全的政府證券，因為監管機構認為他們的流動性很高，附帶的資本條件很低，」戴蒙說，「更糟糕的是」，Fed沒有對銀行進行壓力測試，來考察利率躍升時會發生什麼事。