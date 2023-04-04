我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

34項重罪指控 川普拒認罪

特斯拉無視廠中種族歧視 遭判賠前非裔員工320萬美元

中央社舊金山4日綜合外電報導
加州舊金山法院的陪審團今天下令，電動車公司特斯拉（Tesla）因對旗下矽谷工廠的種族歧視情況視而不見，應支付一位前非裔員工近320萬美元賠償。美聯社
加州舊金山法院的陪審團今天下令，電動車公司特斯拉（Tesla）因對旗下矽谷工廠的種族歧視情況視而不見，應支付一位前非裔員工近320萬美元賠償。美聯社

加州舊金山法院的陪審團今天下令，電動車公司特斯拉（Tesla）因對旗下矽谷工廠的種族歧視情況視而不見，應支付一位前非裔員工近320萬美元賠償。

法新社報導，2021年10月最初的審理結束時，陪審團原本命令特斯拉向原告迪亞茲（Owen Diaz）支付1.37億美元，這次重審結果對特斯拉公司來說，堪稱某種意義上的勝利。

當初陪審團判定賠償上億美元後，法官根據法律標準減少了賠償金額，但迪亞茲拒絕接受法官所提賠償金額，轉而訴求重新審判。

法院文件顯示，2015年6月至2016年7月期間，迪亞茲在特斯拉公司加州佛利蒙特（Fremont）工廠擔任電梯操作員，在那裡他受到種族歧視和面對充滿敵意的工作環境。

迪亞茲在2017年提告表示，這家工廠的非裔美籍員工經常被冠上種族歧視的稱呼和遭到貶抑。他的兒子也在這家工廠工作。

迪亞茲聲稱，儘管向主管投訴，但特斯拉公司對這些經常發生的種族歧視凌虐行徑沒有採取任何行動。

在最初判決後，特斯拉人力資源副總裁淡化訴訟中所指控種族歧視行徑的指控，但坦承迪亞茲在廠裡工作時，特斯拉「並不完美」。

特斯拉當時還表示，自從迪亞茲在那裡工作時以來，工作場所環境已有所改善。 

種族歧視 特斯拉 加州

上一則

美股早盤小跌 投資人正評估油價飆漲造成的影響

下一則

經濟擔憂再起 股指止連四漲

延伸閱讀

無視油國減產 史指連升四日

無視油國減產 史指連升四日
特斯拉好萊塢失控撞餐廳 車身起火釀1死2傷

特斯拉好萊塢失控撞餐廳 車身起火釀1死2傷
特斯拉新品「CyberVault」上線 稱為中國市場量身打造

特斯拉新品「CyberVault」上線 稱為中國市場量身打造
特斯拉失控撞上餐廳才停 好萊塢車禍1死2傷

特斯拉失控撞上餐廳才停 好萊塢車禍1死2傷

熱門新聞

台灣常有季風帶來豐沛的雨量，即便如此仍遇到水情告急，影響耗水的半導體製造業；而台積美國新廠坐落的鳳凰城北部天候又比台灣乾燥。（路透）

巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

2023-04-02 18:00
「股神」巴菲特以「危機入市」操作著稱。美聯社

市場動盪宜守不宜攻？他學巴菲特危機入市 聚焦這3類股

2023-03-29 11:49
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外宣布減產，震驚油市。（路透）

防範衰退還是槓上美國？四QA看懂OPEC+為何這時減產

2023-04-03 19:13
南韓貿易協會28日發布統計數據，今年首2個月，南韓對中國貿易逆差累計50.7億美元，中國成為南韓今年最大貿易逆差國。照片為示意圖。路透

僅4年時間 中國成為南韓最大逆差國

2023-03-28 11:50
狗狗幣投資人控告馬斯克，尋求2,580億美元的補償。（路透）

遭求償2580億美元 馬斯克尋求駁回狗狗幣訴訟

2023-04-01 07:25
第1季即將落幕，美股那斯達克100指數脫離熊市領域，令一些多方感到振奮。但巴隆周刊指出，諸多逆風當前，此刻尚難斷定美股後市持續看漲。圖／路透

那斯達克100上演熊市大逃脫 是美股買進訊號？

2023-03-31 09:58

超人氣

更多 >
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
CNN分析：司法威脅交錯 川普失去掌控命運的能力

CNN分析：司法威脅交錯 川普失去掌控命運的能力
34項重罪指控 川普拒認罪

34項重罪指控 川普拒認罪