經濟擔憂再起 股指止連四漲
道瓊工業平均指數下跌近200點，因交易員評估了油價飆升及其對全球經濟的影響。
道指下跌198.77點或0.59%收3萬3402.38點。史坦普500指數下跌23.91點或0.58%收4100.6點。這兩個指數都結束連續4天的漲勢。那斯達克綜合指數下跌63.13點或0.52%收1萬2126.33點。
最新的職位空缺報告顯示，2月可用職位數量近2年來首次降至1000萬以下，代表曾經火爆的支撐經濟的勞動市場開始放緩。
Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)表示：「相對於失業者而言，仍有大量職位空缺。」「市場對他們不想看到的方向上的任何微小變化都非常敏感。」
可以肯定的是，市場最近一直具有韌性，即使面臨持續的通貨膨脹、銀行業危機和更高的利率，股指仍在走升。
Evercore ISI資深常務董事艾曼紐(Julian Emanuel)說，「韌性是個好詞。」「重點是經濟前瞻性背景繼續走軟，即使目前的情況第1季GDP成長2-3%仍然強勁，相對於已採防禦性的定位，股市仍處於3800-4200點之間的僵局。」
在OPEC+宣布每天減產116萬桶石油後，能源市場成為本周另一個潛在的不確定性來源。西德州中質原油(WTI)期貨受此消息影響，3日創下近一年來的最大單日漲幅。
LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「由於世界正在經歷轉型，擁抱『潔淨和綠色能源』，OPEC+非常清楚，其價值仍然很高的『流動黃金』將在某個時候開始失去光彩。」
她補充指出，「屆時，隨著主導OPEC+的國家花費數兆元重建基礎設施，並將重點從原油重新作為其主要收入來源以為未來做準備，管理原油價格的方式將比預期的更直接、更積極。」
摩根史坦利預計零售媒體廣告市場到2025年將達1300億元，而這些股票將受益最大。
在給客戶的最新報告中，分析師柯斯特(Matthew Cost)指出，廣告科技公司Trade Desk和Criteo是這個不斷成長的市場中最大受益者，這些公司的業績應該會因零售商利用消費者數據和製作線上廣告而繁榮發展。
他寫道，「如果Trade Desk和Criteo能夠推出越來越有效的工具，並與零售商合作以證明其零售媒體解決方案有效和數據安全，我們相信這將使兩家公司都能夠提供比預期更好的結果。」
雖然亞馬遜仍然是該領域的主要龍頭，但柯斯特預測，在未來幾年內，目標百貨和沃爾瑪等服務零售商將有大約120億元的機會擴大產品促銷工具並展開活動。他指出，其中許多個股已與廣告科技公司合作。
他說，像Snowflake這樣的軟體股也將從這個新興廣告市場中獲益，主要受惠於「對其數據潔淨室和身份解決方案的需求」，這可以提高品牌和零售商之間的效率和數據共享。
工業股在4日的交易中打壓了史指。該類股在11個類股中表現最差，下跌2.1%。相較之下，史指僅下跌約0.6%。
United Rentals和Generac的拖累最大，跌幅分別達7.8%和6.2%。道指成份股開拓重工也是該行業表現最差的股票之一，下跌5.4%。
11個類股中有7個與工業類股一起下跌。公用事業上漲0.4%、醫療保健上漲0.2%和通訊服務上漲0.1%，是3個仍能逆勢而上的類股。
Piper Sandler表示，在最新的青少年調查中與Z世代討論了他們的支出計畫後發現，他們對服裝零售股感到更加謹慎。該公司列出3支建議投資人保持謹慎的股票：Revolve、Lulu's和擁有Princess Polly品牌的AKA Brands。
接受調查的受訪者表示，預計今年平均支出為2419元，比2022年春季的回答高出2%，比秋季高出4%。 但該公司表示，這個群體提高了Z世代的支出計畫。
高收入男性預計支出將比去年增加6%，比秋季增加1%；但所有收入的女性預計支出將同比增加1%，比秋季下降6%。
值得注意的是，這是自2019年秋季以來女性支出比率首次出現下降。
與一年前相比，少女希望在配飾上花費更多，但服裝購買量將與去年持平。買鞋的預算比之前更加緊俏，較去年同期減少5%。
這股趨勢在較有錢的少女中尤為明顯，總支出預計將減少3%；較沒錢的Z世代青少女對配件的需求比去年同期減少25%，但對服飾只減少5%，對鞋類減少8%。
即使支出增加，整體而言青少年總體支出仍較2006年高點低；當時受訪平均預期每年支出3023元。
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