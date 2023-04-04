經濟擔憂再起 股指止連四漲

道瓊工業平均指數下跌近200點，因交易員評估了油價飆升及其對全球經濟的影響。（路透社）

道瓊工業平均指數 下跌近200點，因交易員評估了油價飆升及其對全球經濟的影響。

道指下跌198.77點或0.59%收3萬3402.38點。史坦普500指數下跌23.91點或0.58%收4100.6點。這兩個指數都結束連續4天的漲勢。那斯達克綜合指數下跌63.13點或0.52%收1萬2126.33點。

最新的職位空缺報告顯示，2月可用職位數量近2年來首次降至1000萬以下，代表曾經火爆的支撐經濟的勞動市場開始放緩。

Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)表示：「相對於失業者而言，仍有大量職位空缺。」「市場對他們不想看到的方向上的任何微小變化都非常敏感。」

可以肯定的是，市場最近一直具有韌性，即使面臨持續的通貨膨脹、銀行業危機和更高的利率，股指仍在走升。

Evercore ISI資深常務董事艾曼紐(Julian Emanuel)說，「韌性是個好詞。」「重點是經濟前瞻性背景繼續走軟，即使目前的情況第1季GDP成長2-3%仍然強勁，相對於已採防禦性的定位，股市仍處於3800-4200點之間的僵局。」

在OPEC+宣布每天減產116萬桶石油後，能源市場成為本周另一個潛在的不確定性來源。西德州中質原油(WTI)期貨受此消息影響，3日創下近一年來的最大單日漲幅。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「由於世界正在經歷轉型，擁抱『潔淨和綠色能源』，OPEC+非常清楚，其價值仍然很高的『流動黃金』將在某個時候開始失去光彩。」

她補充指出，「屆時，隨著主導OPEC+的國家花費數兆元重建基礎設施，並將重點從原油重新作為其主要收入來源以為未來做準備，管理原油價格的方式將比預期的更直接、更積極。」

摩根史坦利預計零售媒體廣告市場到2025年將達1300億元，而這些股票 將受益最大。

在給客戶的最新報告中，分析師柯斯特(Matthew Cost)指出，廣告科技公司Trade Desk和Criteo是這個不斷成長的市場中最大受益者，這些公司的業績應該會因零售商 利用消費者數據和製作線上廣告而繁榮發展。

他寫道，「如果Trade Desk和Criteo能夠推出越來越有效的工具，並與零售商合作以證明其零售媒體解決方案有效和數據安全，我們相信這將使兩家公司都能夠提供比預期更好的結果。」

雖然亞馬遜仍然是該領域的主要龍頭，但柯斯特預測，在未來幾年內，目標百貨和沃爾瑪等服務零售商將有大約120億元的機會擴大產品促銷工具並展開活動。他指出，其中許多個股已與廣告科技公司合作。

他說，像Snowflake這樣的軟體股也將從這個新興廣告市場中獲益，主要受惠於「對其數據潔淨室和身份解決方案的需求」，這可以提高品牌和零售商之間的效率和數據共享。

工業股在4日的交易中打壓了史指。該類股在11個類股中表現最差，下跌2.1%。相較之下，史指僅下跌約0.6%。

United Rentals和Generac的拖累最大，跌幅分別達7.8%和6.2%。道指成份股開拓重工也是該行業表現最差的股票之一，下跌5.4%。

11個類股中有7個與工業類股一起下跌。公用事業上漲0.4%、醫療保健上漲0.2%和通訊服務上漲0.1%，是3個仍能逆勢而上的類股。

Piper Sandler表示，在最新的青少年調查中與Z世代討論了他們的支出計畫後發現，他們對服裝零售股感到更加謹慎。該公司列出3支建議投資人保持謹慎的股票：Revolve、Lulu's和擁有Princess Polly品牌的AKA Brands。

接受調查的受訪者表示，預計今年平均支出為2419元，比2022年春季的回答高出2%，比秋季高出4%。 但該公司表示，這個群體提高了Z世代的支出計畫。

高收入男性預計支出將比去年增加6%，比秋季增加1%；但所有收入的女性預計支出將同比增加1%，比秋季下降6%。

值得注意的是，這是自2019年秋季以來女性支出比率首次出現下降。

與一年前相比，少女希望在配飾上花費更多，但服裝購買量將與去年持平。買鞋的預算比之前更加緊俏，較去年同期減少5%。

這股趨勢在較有錢的少女中尤為明顯，總支出預計將減少3%；較沒錢的Z世代青少女對配件的需求比去年同期減少25%，但對服飾只減少5%，對鞋類減少8%。

即使支出增加，整體而言青少年總體支出仍較2006年高點低；當時受訪平均預期每年支出3023元。