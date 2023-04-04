美股早盤小跌 投資人正評估油價飆漲造成的影響

美國股市4日早盤下跌，基本上在平盤附近波動，投資人正在評估油價飆漲對經濟造成的影響。路透

美國股市4日早盤下跌，基本上在平盤附近波動，投資 人正在評估油價 飆漲對經濟造成的影響。市場也在等待關鍵的經濟數據，盼從中找尋聯準會（Fed）貨幣緊縮路徑的線索。

標普500指數 小幅開高後又回落平盤以下。那斯達克綜合指數持平。道瓊工業指數則下跌逾120點，或0.3%。費城半導體指數跌0.6%，台積電ADR逆勢上揚0.4%。

美東時間上午10時，勞工部發布的JOLTS數據顯示，2月職缺數較前月（修正值）下降70萬至990萬個，是2021年來首次跌破1,000萬，不僅低於預期，更寫下2021年5月以來最低，顯示勞動力需求降溫，但這個水準可能對Fed來說仍過於緊俏。

本周，能源市場成為另一個潛在不確定性的來源，因為石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外宣布日產量減少116萬桶原油，激勵油價大漲。

CFRA研究公司首席投資策略師Sam Stovall說：「我們認為（油價飆漲）將使通膨維持黏性，而Fed肯定希望在踩下煞車前，就確保已經控制住通膨。」

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，目前市場押注Fed在5月升息1碼的可能性為60%，維持利率不變的可能性則是40%。

維珍軌道大跌20.1%。稍早這家公司聲請破產保護。