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亞利桑納廠面臨缺水挑戰 台積電：規畫蓋再生水廠

中央社／新竹4日電
圖為台積電亞利桑納州廠。(圖:台積電提供)
圖為台積電亞利桑納州廠。(圖:台積電提供)

台積電亞利桑納州廠即將於2024年量產4奈米製程，外媒報導，當地水情嚴峻，台積電恐面臨缺水挑戰。台積電表示，將提升水資源使用效率，並計劃在當地建置再生水廠。

台積電美國新廠位於鳳凰城，而鳳凰城約有40%的水來自科羅拉多河（Colorado River），隨著這條河的水位比目標水位低40%，此外，7成水用於農業，另有至少29個原住民部落提出水權要求。巴隆金融周刊（Barron's）報導，台積電在鳳凰城可能面臨複雜的「水政治」。

台積電對此表示，在建廠規劃初期，即與鳳凰城市府官員密切溝通並確認水源供給狀況。鳳凰城多年來積極建造相關基礎設施確保永續的供水，擁有科羅拉多河、維迪河（Verde River）、鹽河（Salt River）、地下水與再生水共5種多元健全的水源供給規劃，獲亞利桑納州認證為百年用水無虞城市。

台積電本身也將建造完備的廢水處理及水資源回收系統，積極降低用水量及廢水排放量，致力提升整體水資源使用效率。

除進行酸鹼廢水、氫氟酸廢水以及氨氮廢水等處理，台積電並依排放水潔淨程度分級，將最純淨的水再利用於生產製程，透過回收處理取得的次級用水則用於無塵室空氣洗滌、冷卻水塔等用途，降低用水。

台積電指出，無法回收使用的廢水，透過系統進行最終廢水處理，廢水排放濃度優於亞利桑納州政府要求的放流水標準。台積電表示，除進行多層次的水資源回收與再利用處理，在當地也有建置再生水廠計畫。

台積電 亞利桑納州 原住民

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