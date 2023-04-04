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油價飆漲使升息抗通膨難度更高 全球央行舉棋難定

編譯季晶晶／綜合外電
OPEC+減產推升油價，全球央行升息抗通膨的決策難度變得更高。（路透）
OPEC+減產推升油價，全球央行升息抗通膨的決策難度變得更高。（路透）

過去幾周，各國央行總裁一直苦思金融動盪對利率前景的影響，如今還要再考慮油價上漲帶來的衝擊。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外宣布減產，導致油價可能再次飆高，這讓歐元區、英國和美國央行有關通膨走向以及為了抗通膨應再升息多少的辯論變得更複雜。

美國聖路易斯聯邦銀行總裁博拉德周一說，OPEC+減產舉動出乎意料，但「是否有長久的影響是個開放式問題」，有時影響不會持續太久。他說，鑒於中國大陸經濟解封、歐洲躲過衰退、美國經濟數據持續強勁，他已預料到油價會上漲，而一些油價波動「可能會推高通膨，讓我們的工作更困難些。」

歐洲央行管理委員會委員Gediminas Simkus周一表示，比起OPEC+的決定，還有更多

影響利率的因素，以總體趨勢最重要，最新數據顯示歐元區核心通膨率上升。

OPEC+的決定標誌全球貨幣政策官員在不到一個月內、第三次在周一遭遇頭痛問題，此前，矽谷銀行倒閉和瑞信被強制收購後的市場動盪，都曾對升息計畫造成威脅。

彭博經濟研究首席新興市場經濟學家Ziad Daoud認為，石油「減產將導致全球經濟成長放緩、通膨升高，或促使其他國家央行採最強有力行動」。

目前，市場認為美國聯準會5月升息1碼的可能性為60%，高於石油減產消息傳出前的周五，那時的可能性是55%。交易員同時增加對英國和歐洲央行升息的押注，預期峰值利率分別為4.69%和3.63%。

這個時機再尷尬也不過了。在經歷1980年代末以來最快的貨幣緊縮周期後，投資人本來已經開始預期本輪升息接近尾聲。

瑞銀財富管理全球投資溝通主管Kiran Ganesh表示：「通膨壓力依然存在。如果銀行業危機不是導致經濟大幅放緩的原因，那就是另有問題制約全球經濟，這可能意味通膨率將在更長時間內保持較高水準。」

聯準會理事Lisa Cook表示，美國通膨已經開始放緩，但在勞動市場趨緊、俄烏戰爭持續、中國大陸經濟解封的影響下，物價壓力仍然存在，使命尚未達成。考慮到就業市場似乎表現良好，聯準會「專注於遏制高通膨」。

油價波動往往讓決策者措手不及，他們在油價如何影響經濟方面意見不統一。一些經濟學家認為在得出結論前有必要觀望一下。

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