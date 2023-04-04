油價飆漲使升息抗通膨難度更高 全球央行舉棋難定

OPEC+減產推升油價，全球央行升息抗通膨的決策難度變得更高。（路透）

過去幾周，各國央行 總裁一直苦思金融動盪對利率前景的影響，如今還要再考慮油價 上漲帶來的衝擊。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外宣布減產，導致油價可能再次飆高，這讓歐元區、英國和美國央行有關通膨走向以及為了抗通膨應再升息 多少的辯論變得更複雜。

美國聖路易斯聯邦銀行總裁博拉德周一說，OPEC+減產舉動出乎意料，但「是否有長久的影響是個開放式問題」，有時影響不會持續太久。他說，鑒於中國大陸經濟解封、歐洲躲過衰退、美國經濟數據持續強勁，他已預料到油價會上漲，而一些油價波動「可能會推高通膨，讓我們的工作更困難些。」

歐洲央行管理委員會委員Gediminas Simkus周一表示，比起OPEC+的決定，還有更多

影響利率的因素，以總體趨勢最重要，最新數據顯示歐元區核心通膨率上升。

OPEC+的決定標誌全球貨幣政策官員在不到一個月內、第三次在周一遭遇頭痛問題，此前，矽谷銀行倒閉和瑞信被強制收購後的市場動盪，都曾對升息計畫造成威脅。

彭博經濟研究首席新興市場經濟學家Ziad Daoud認為，石油「減產將導致全球經濟成長放緩、通膨升高，或促使其他國家央行採最強有力行動」。

目前，市場認為美國聯準會5月升息1碼的可能性為60%，高於石油減產消息傳出前的周五，那時的可能性是55%。交易員同時增加對英國和歐洲央行升息的押注，預期峰值利率分別為4.69%和3.63%。

這個時機再尷尬也不過了。在經歷1980年代末以來最快的貨幣緊縮周期後，投資人本來已經開始預期本輪升息接近尾聲。

瑞銀財富管理全球投資溝通主管Kiran Ganesh表示：「通膨壓力依然存在。如果銀行業危機不是導致經濟大幅放緩的原因，那就是另有問題制約全球經濟，這可能意味通膨率將在更長時間內保持較高水準。」

聯準會理事Lisa Cook表示，美國通膨已經開始放緩，但在勞動市場趨緊、俄烏戰爭持續、中國大陸經濟解封的影響下，物價壓力仍然存在，使命尚未達成。考慮到就業市場似乎表現良好，聯準會「專注於遏制高通膨」。

油價波動往往讓決策者措手不及，他們在油價如何影響經濟方面意見不統一。一些經濟學家認為在得出結論前有必要觀望一下。