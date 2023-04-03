無視油國減產 史指連升四日

晨星能源策略師埃利斯(Stephen Ellis)表示，隨著OPEC+減產，油價上漲的前景可能會進一步加劇華爾街的不安情緒。路透

道瓊工業平均指數 收漲逾300點，雖然OPEC+減產可能引發通膨和經濟衰退擔憂，但華爾街 展表出韌性。

道指上漲327點或0.98%收3萬3601.15點。史坦普500指數上漲15.2點或0.37%收4124.51點；這兩個指數連續第4個交易日走升。那斯達克綜合指數下跌32.45點或0.27%收1萬2189.45點。

市場大部分時間都在消化OPEC+的消息。該組織宣布每天減產116萬桶。西德州中質原油期貨上漲6.28%收80.42元，布蘭特原油期貨上漲6.31%收84.93元。

晨星能源策略師埃利斯(Stephen Ellis)表示，隨著OPEC+減產，油價上漲的前景可能會進一步加劇華爾街的不安情緒，「考慮到全球庫存大幅增加和經濟衰退擔憂，近期銀行業困境可能加劇，實際降息本身並不令人意外。」「油價上漲可能會適度提振通膨，從而對經濟產生更大的抑制作用。」

但華爾街卻擺脫這些最新的利空，重拾升勢。雖然3月矽谷銀行的倒閉凸顯出銀行業的動盪，但第1季所有三大平均指數均為正值。那指上季以16.8%的漲幅領跑，而史指連升兩季，上漲7%；道指雖落後，但仍能上漲0.4%。

追踪史指能源類股的能源特選類股SPDR基金(XLE)收漲4.53%。Marathon Oil和Halliburton在其中表現最佳，分別上漲9.89%和7.77%。

不過，OANDA資深市場分析師莫亞(Ed Moya)認為，鑑於更強勁的宏觀經濟因素，近期的反彈可能是短暫的，「當前的宏觀背景不利於股市大幅上漲：由於消費者明顯疲軟，經濟陷入衰退，貸款將變得糟糕，能源成本不確定性將在一段時間內保持高位，貨幣政策最終仍屬限制性的，會傷害部分經濟。」

本季的第一周對華爾街來說交易日是縮短的，因為7日耶穌受難日將休市一天。不過，投資 人將迎來幾項關鍵經濟數據，包括4日職位空缺數據、5日的ADP私人就業報告以及7日備受關注的每月就業報告。

Brown Brothers Harriman發布的調查顯示，隨著投資人繼續遠離傳統共同基金，主動型ETF越來越受歡迎。

結果顯示，82%的受訪投資人今年計畫持有或加碼主動型ETF，其中92%在過去12個月內至少買進一支。

受訪的投資人基礎包括325名來自機構投資、財務顧問和基金經理人的全球受訪者。報告指出，40%的受訪者管理著超過10億元的資產。

此外，調查顯示，美國投資人選擇ETF的主要因素是費用比率。

在第1季交車數據弱於預期後，特斯拉下跌6.12%，接近盤中低點。特斯拉在第1季交車42萬2875輛，而FactSet調查的分析師預計為43.2萬輛。

美國銀行將硬體零售商勞氏(Lowe's)評為其最佳投資理念之一。分析師齊布里奇(Nathan Zibilich)在報告中寫道，「我們正在買進Lowe’s Cos Inc.。」

勞氏股價收漲2%。該股今年來上漲2.49%。

Roth MKM首席市場技術分析師歐哈拉(JC O'Hara)表示，史指在3月底的強勢可能代表該指數將突破其交易區間。

那指在3月突破2月高點，這是該指數2020年以來表現最好單季。歐哈拉認為，由於史指上個月表現出類似的表現，並且3月收高4.08%，因此史指同樣可能超過2月的高點4200點。

他說，「總的來說，我們發現技術面的力量有所改善，但從市場指標衡量的風險資產容忍度仍然為負值。」「總而言之，我們還沒有完全明確的股票訊號，而是多空混合，但機會充足。」

Comerica Bank首席經濟學家亞當斯(Bill Adams)表示，低於預期的ISM製造業指數數據讓Fed是否在5月升息變得更加不確定，「製造業和經濟的其他商品方面正處於衰退之中，但美國的大部分產出和就業成長都在服務業，服務業在2023年初表現更好。」

他指出，「Fed會非常樂意見到製造業ISM中的通膨壓力減輕，但它們真正尋找的是服務業部門的通膨縮減；經濟這部分一直沒有什麼進展。」

Comerica仍然預測Fed在5月會議維持利率不變，但亞當斯強調如果經濟成長和通膨水平本月高於預期，還是有升息的可能。