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各大機構預測：國際油價篤定破90 明有望上看100美元

編譯任中原／綜合外電
OPEC。(路透)
OPEC。(路透)

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）突然決定5月起每天將減產164.9萬桶，使通膨壓力升高的憂慮再度回朝，並可能促使各國央行進一步緊縮貨幣政策，也使全球經濟陷入衰退的風險升高。

以下是分析師對OPEC+突襲式減產的看法：

高盛集團分析團隊表示，目前OPEC+的訂價能力已比以往更強。這次突襲減產是OPEC+「制敵機先」新策略的表現，因為OPEC+的全球市占率並不會損失多少。再加上俄羅斯減產，高盛現在將今年底的預估油價（布蘭特）從每桶90美元上修到95美元。

高盛並表示，這次減產與去年10月減產的客觀環境大不相同，因為現在中國大陸的石油需求強勁復甦，且煉油業的獲利率強韌，比較能夠接受較高的油價。

美國銀行（BofA）商品研究主管布蘭區表示，只要每日供給或需求量發生意外變化，且為期長達一年，對油價的影響將是每桶20-25美元。OPEC已不再擔心油價若超過每桶80美元，美國頁岩石油產量會大幅增加，因此現在減產抬價，風險比5年前要小得多。

不過由於OPEC的減產紀錄一項不佳，因此並不清楚真正會減產多少。BofA仍預測今年下半年的平均油價將高於90美元。

花旗集團分析團隊指出，OPEC+重新成為石油界的「中央銀行」。由於目前油市多單偏低，震盪幅度偏高，因此油價可能會出現噴出走勢。

RBC資本公司分析團隊指出，儘管OPEC+宣稱將減產164.9萬桶，但實際減產量可能只有70萬桶左右。但此舉可以解讀成沙國及OPEC+將設阻止總體經濟面疲軟所可能引發的進一步賣壓。沙國已經明確表示擔憂聯準會（Fed）的升息行動，總體經濟面高度不確定，以及市場過度偏空。

澳盛集團表示，OPEC+減產，使今年底時油價上攻100美元的機率升高。此舉強烈暗示OPEC+將支撐油價。澳洲聯邦銀行估計，實際減產量將超過100萬桶。

瑞典北歐斯安銀行指出，由於美國頁岩石油產量成長減緩，因此OPEC+因為減產而損失市占率的風險有限，從而帶動油價上漲；而且由於需求回升，油價使布蘭特油價加速重返100美元。

新加坡Vanda Insights能源顧問公司表示，OPEC+減產可能使國際油市於第二季陷入供給短缺，而非原先預測的供過於求。油價上漲將助長通膨壓力，央行將進一步緊縮，使經濟衰退風險升高。

油價 石油 高盛

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