英國加入CRTPP，遠水救不了近火

位在北大西洋的英國加入跨太平洋的自貿組織，形勢大於實質。（歐新社）

英國 已達成協議，加入太平洋地區的一個重要的自由貿易集團。

自2018年生效以來，該國將成為第一個加入「跨太平洋夥伴關係全面進步協定」（CPTPP）的新成員，也是歐洲第一個加入該協定的國家。

雖然英國政府聲稱該協議為「自英國脫歐 以來最大的貿易協議」，但其自己的估計顯示，從長遠來看，或在大約15年內，加入CPTPP只能讓英國經濟產出增加不到0.1%。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）3月底表示，「我們本質上是一個開放和自由貿易的國家，這項協議證明了我們脫歐後自由帶來的真正經濟利益。」

蘇納克辦公室表示，英國加入之後，該集團將擁有超過5億人口，經濟產能占全球GDP的15%。

CPTPP是一項自由貿易協定，有11個成員：澳大利亞、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、紐西蘭、新加坡和越南。是美國於2017年在前總統川普主導下退出「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）後的替代組織。

英國加入的協議是從開始談判加入後近兩年後才達成。

加入CPTPP不太可能對英國經濟產生變革性影響。 英國已經與11個現有成員中的9個達成貿易協議。

該協議也無法彌補脫歐對GDP的衝擊。 為政府制訂經濟預測的英國預算責任辦公室預計，與留在歐盟相比，英國脫歐將使英國的產出在15年內減少4%。

成為CPTPP成員意味著英國對其他11個國家的99%以上的出口將享有資格享受免關稅 貿易。這包括主要出口產品，例如乳酪、汽車、巧克力、機械、杜松子酒和威士忌。

蘇納克辦公室發表聲明表示，在截至2022年9月的過去一年裡，英國向CPTPP國家出口了價值605億英鎊（750億美元）的商品。

例如，奶農去年向加拿大、智利、日本和墨西哥出口了價值2390萬英鎊（2960 萬美元）的乳酪和牛油等產品，並準備「受惠於較低的關稅中」。

該協議還可減少英國企業的繁文縟節，英國企業將不再需要在當地設立辦事處或成為該協定成員國的居民才能在那裡提供服務。

根據蘇納克辦公室的數據，去年服務業占英國與CPTPP成員國貿易總額的很大一部分，高達43%。

蘇納克表示，「作為CPTPP的一部分，英國現在在全球經濟中處於領先地位，可以抓住新的就業機會、成長和創新。」

多家企業也在政府聲明中表示支持該交易，包括全球銀行渣打銀行和烈酒製造商保樂力加（Pernod Ricard）。

保樂力加英國公共事務總監傑力西齊（Anishka Jelicich）說。加入該協議「對我們的蘇格蘭威士忌業務來說是一個巨大的商機」。

他指出，「我們前20大出口市場中有5個是CPTPP成員。預計關稅削減和更順暢地進入一些世界上成長最快的經濟體，將可增加出口並確保英國的就業和投資，某些市場的銷售額將翻倍。」

然而，英國貿易和商業委員會（TBC）不看好這項協議。

國會議員兼TBC成員盧卡斯（Caroline Lucas）在一份聲明中說，「談到貿易，距離很重要。 加入這個集團不僅無法取代我們與最近鄰國失去的貿易，而且延長供應鏈會與我們的氣候承諾相衝突，並將削弱英國的環境和食品標準。」