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桑默斯：現在認為美國金融動盪結束「還太早」

編譯易起宇／綜合外電
美國前財長桑默斯表示，現在就認為Fed升息引發的金融動盪已結束還過早。 路透
美國前財長桑默斯表示，現在就認為Fed升息引發的金融動盪已結束還過早。 路透

美國前財政部長桑默斯表示，現在就認為聯準會（Fed）快速升息引發的金融動盪已全面好轉，還為時過早。

桑默斯接受彭博電視節目訪問表示：「當你遭遇一連串地震震盪，你需要相當長時間才能確信最後一次已經震完。這就是為何Fed的任務如此艱鉅。」

桑默斯認為，再次出現與本月稍早導致矽谷銀行（SVB）和Signature銀行倒閉的銀行擠兌的可能性「遠低於」50%。但他表示，仍可能發生其他某種「意外」導致信貸緊縮。

這位哈佛大學教授說，關鍵問題在於金融動態是否以「非線性」方式發展，「即信貸緊縮導致資產價格下跌和造成不良貸款，進而引發信貸緊縮加劇」。他說，他目前還無法回答這個問題。

桑默斯說：「現在要給出任何解除警報的訊號還為時過早。現在距離夏天還有一段時間，到時候我才會放心相信情勢沒有朝向非線性發展。」

桑默斯是在美國發布最新通膨數據後發表上述言論。數據顯示，剔除波動較大的食品和能源後，美國2月核心個人消費支出（PCE）平減指數月比增幅從0.5%放緩至0.3%，年比增幅從4.7%降至4.6%，但仍比Fed的2%通膨目標高逾一倍。

桑默斯說：「我們基本上仍是一個不會持續通膨（Unsustainable-inflation）的國家，除非經濟因為銀行系統引發的信貸問題出現相當嚴重的滑坡。」

他說，還有一種可能性是近期銀行業危機消退後對信貸並無重大影響，但卻留下「嚴重的通膨問題」。在這種情況下，「Fed將不得不以遠超過市場預期的力道緊縮政策。」

他還表示，第三種可能性是經濟在這兩種情況之間，實現所謂的軟著陸，但這似乎「非常不可能」。

這位前財政部長還表達了對聯邦存款保險公司（FDIC）為SVB和Signature善後成本的擔憂。

FDIC表示，SVB和Signature銀行的倒閉將分別令該機構的保險基金承受200億美元和25億美元的損失。收購這兩家銀行的銀行先前出現股價回升，顯示投資人認為收購這兩家銀行是筆好交易。

桑默斯說：「這些交易代價高得驚人。雖然人們會說『納稅人不用出錢』，但銀行是代表他們的儲戶、客戶和貸款人的納稅人，而FDIC花費的230億美元就相當於每名美國成年人都花100美元。 這是一筆相當大的數目。」

SVB 貸款 財政部

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