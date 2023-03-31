Q1全球市況變變變 全隨這個不確定因素擺盪

從1月中國解除嚴格防疫封控激勵金融市場大漲，到2月利率猛升砸沉市場，再到3月市況隨銀行業危機爆發和解除而跌宕起伏，今年第1季市況變化速度之快，堪稱往年罕見。路透

路透報導，從1月中國解除嚴格防疫封控激勵金融市場大漲，到2月利率猛升砸沉市場，再到3月市況隨銀行業危機爆發和解除而跌宕起伏，今年第1季市況變化速度之快，堪稱往年罕見。

截至30日收盤止，全球股市第1季迄今上漲6%，表現不錯；政府公債價格漲幅介於3%~5%之間；金價挺升8%；能源價格下跌；美元則幾乎在原地踏步。

乍看下，這似乎沒什麼了不起。但深入探究即知，市場波動程度超狂。

市況變變變 只因央行 利率路徑不明

全球股市1月暴漲10%，但到3月美國矽谷銀行（SVB）不堪擠兌而倒閉，緊接著成立167年的瑞信集團（Credit Suisse）危急得需要瑞士政府介入紓困時，漲幅已悉數回吐。

近日來，隨著銀行業動盪平息，歐美政府公債殖利率 回落，3月可能寫下2008年全球金融海嘯以來最大單月跌幅紀綠。

美銀（BofA）分析師杭特如此描述第1季的市況：「這三個月內，市場訴說三種截然不同的故事。1月漲聲隆隆，因中國解封重啟。但2月重重摔落，市場行情重新計入聯準會（Fed）利率升到6%的可能性。接下來，3月銀行體系又出問題。」

資產價格這三個月擺盪如此劇烈，關鍵原因在於：造市者不確定大型央行對這些事件會有何反應。會繼續卯足全力提高利率，使銀行情況雪上加霜呢？或者，用力按下暫停鍵，但冒著通膨復熾的風險？

Q1全球資產市場回顧

市場短期利率對Fed利率政策動向最敏感。美國2年期公債殖利率在2月從4%躍上5%，但在SVB掀起銀行業動盪後又摔回3.5%。美債波動率隨之竄升，躍上2008年以來最高點。德國公債殖利率從2.5%直逼3.5%，又降回來。日本銀行（央行）總裁換人，給日本貨幣政策可能將改弦易轍的想像空間，也為市場波動推波助瀾。

隨著利率從高點回落，受惠於借貸成本降低的大型科技股漲勢啟動，至今已飆漲逾30%。那斯達克100指數（NDX）躍漲近20%，中國科技股（CSIINT指數）漲22%，新興市場國家債券發行額破紀錄，大宗商品指數（TRCCRBTR）則預見經濟衰退山雨欲來。

美元跌1%，是2018年至今最弱的首季表現，讓英鎊和歐元得以分別攀升1.5%。

放眼全球，智利、墨西哥、匈牙利和哥倫比亞的貨幣漲最兇，智利披索升幅8%最強，得力於銅價躍漲7%。銅是智利主要出口品，中國經濟重啟帶動需求大增。

以國別來看，第1季捷克股市（以美元計）激漲30%，傲視全球。哥倫比亞股市大跌16%則表現墊底。

比特幣漲幅更令人咋舌，第1季狂飆70%，光本月在SVB和瑞信掀起的混亂之中就漲了40%。對照下，在一片風聲鶴唳中，銀行股處境淒慘。

商品市場方面，歐洲天然氣價格跌42%，油價跌9%，小麥和玉米各跌12%和4%，助長通膨降溫的期待，儘管俄烏尚未止戰。

央行升息 何時喊停？全球投資人緊盯

不論資產類別，投資人現在最關切的，仍是央行今年會不會停下升息腳步。

自從2021年底以來，美國、歐洲等大型已開發經濟體合計已升息將近3,300個基點。

升息是否喊卡和何時喊卡，對許多債台高築的新興世界國家至關重要。今年來，主權債務違約的國家已達到五個，創新高紀錄，迦納是最新加入的一國。其他地方，債務危機也隱約若現，包括美國的商用不動產市場。

匯豐（HSBC）私人銀行全球投資長賽爾斯說：「許多人試著在毫無方向可言的地方找方向。」他指的是股市和債市價格都漲漲跌跌，反覆無常。

賽爾斯說：「未來一、兩季，我們很可能面臨毫無方向可依循、卻又詭譎多變的市場。」

他認為，要到第3季或第4季，市場行情才可能持續回升。