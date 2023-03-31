兩樣情 比特幣本季狂漲70% 美元季線邁向連兩黑

比特幣近來迅速脫離加密貨幣寒冬，有望使比特幣榮登Q1表現最佳資產類別排行榜的榜首。路透

比特幣 今年第1季的走勢可謂跌宕起伏，而近日來迅速脫離加密幣寒冬，有望使比特幣榮登本季表現最佳資產類別，且漲幅領先其他資產一大截。反觀美元可能連續第二季收黑，因投資 人認為美國利率即將見頂和預期美元的報酬率優勢正在消退。

彭博資訊整理的資料顯示，比特幣本季飆漲約70%，單季表現遠勝標普500指數 的5.5%、iShares 20年期以上美國公債ETF的5.3%，以及那斯達克綜合指數的19%，並且有望譜寫2021年3月以來最佳單季表現。

市場觀察家對比特幣強彈的確切原因莫衷一是。而近幾周有更多人認為，需求回升須從比特幣最初的功能講起；近來全球銀行業動盪頻傳，此時比特幣可發揮避險功能，因為比特幣具有去中心化的特性，獨立於央行之外。

長期參與加密幣市場的人士指出，比特幣的波動性盡在預料之中，而這個波動性甚至有助吸引投資人進入市場。

黃金也將連續第二季上漲，繼去年第4季漲了8.5%後再漲7.6%，因美元走軟使得黃金對持有其他貨幣的投資者來說更具吸引力。

相較下，追蹤美元對六種貨幣走勢的美元指數（DXY），到3月31日為止的三個月期間可能連續第二季收黑，因投資人認為美國利率即將見頂和預期美元的報酬率優勢正在消退。

美元指數今年第1季季線邁向跌逾1%，延續去年第4季下跌7.7%的走勢。

3月中銀行業爆雷對全球市場造成衝擊，促使投資人湧向避險資產，其中美元避險買盤僅獲得少量提振。如今，美元的避險買盤力道正在消退。

到3月底為止，美國利率市場已對未來的利率大幅重新訂價，且目前認為聯準會（Fed）已結束升息的機率約為40%。