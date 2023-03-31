我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文結束紐約行 離開下榻飯店

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

美股早盤開高走高 通膨放緩 Fed升息周期料近終點

編譯陳苓／綜合外電
紐約交易所大廳。路透
紐約交易所大廳。路透

美國聯準會（Fed）偏好的通膨指標增幅低於預期，或許意味Fed抗通膨之戰勉強出現進展，這波升息周期可能更接近終點，美股開高走高，但半導體股下挫。

道瓊工業指數31日早盤一度上漲141點、或0.4%；史坦普500指數漲0.3%；那斯達克綜合指數漲0.2%；但費城半導體指數跌0.6%；台積電ADR跌0.7%。美光在中國銷售的產品傳出遭網路安全審查，美光股價紐約早盤下挫逾3%。

美國商務部公布，2月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.3%、年增5%，低於1月修正後的月增0.6%、年增5.3%。剔除波動較大的糧食和能源開支，核心PCE月增0.3%、年增4.6%，增幅低於市場估計的0.4%、4.7%。PCE是Fed青睞的通膨指標，此一數據對消費成本提供了更完整的描繪。

另外，2月美國消費支出微幅提高0.2%，遠低於前月修正後的上揚2%、也低於華爾街預期的上揚0.3%，暗示經濟壓力加劇，可能促使家庭支出轉為審慎。

與此同時，Fed貼銀窗口的緊急借貸金額下滑，引發了銀行風暴可能消退的希望。3月22日到29日，Fed的銀行定期融資計畫（BTFP）借款額為1,526億美元、略低於前一周的1,640億美元。矽谷銀行和Signature銀行3月初倒閉後，Fed設立了BTFP、並放寬貼現窗口的規定。SPDR史坦普地區性銀行ETF走高。

指數 矽谷銀行 費城

上一則

華為2022年獲利大減68.7% 孟晚舟：符合預期

延伸閱讀

AI推波助瀾 晶片股再起

AI推波助瀾 晶片股再起
趁火打劫銀行股 空頭獲利143億

趁火打劫銀行股 空頭獲利143億
科技股受追捧 那指進牛市

科技股受追捧 那指進牛市
銀行擔憂緩解 科技推升那指

銀行擔憂緩解 科技推升那指

熱門新聞

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克最近制定新目標，未來幾年將讓下一代電動車生產成本削減50%。（路透)

Tesla生產成本砍50% 同業頭大

2023-03-26 13:10
銀行業動盪從美國蔓延至歐洲，德意志銀行也承受壓力。美聯社

從矽谷銀到德銀 一文看懂歐美銀行到底怎麼啦？

2023-03-24 12:40
特斯拉兼推特執行長馬斯克。 （路透）

馬斯克嘆股神錯失大賺30倍的良機 但巴菲特為何不買特斯拉？

2023-03-28 07:45
金融市場近來走勢詭譎多變，分析師建議投資人先坐下來蒐集資訊，勿驚慌失措。（路透）

面對市場動盪 分析師：現在先躺平就好

2023-03-26 05:54
加州矽谷銀行無預警倒閉，讓不少存戶擔心存在銀行裡的錢。（路透）

銀行接連倒閉 存款安全嗎？專家籲別驚慌

2023-03-27 13:04
「股神」巴菲特以「危機入市」操作著稱。美聯社

市場動盪宜守不宜攻？他學巴菲特危機入市 聚焦這3類股

2023-03-29 11:49

超人氣

更多 >
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢
華人圈「殺熟盤」 4套路博信任 陌生人獻殷勤 都得小心

華人圈「殺熟盤」 4套路博信任 陌生人獻殷勤 都得小心
中國僑胞紐約街頭抗議蔡英文 王丹：連成語都寫錯

中國僑胞紐約街頭抗議蔡英文 王丹：連成語都寫錯