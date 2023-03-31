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那斯達克100上演熊市大逃脫 是美股買進訊號？

編譯湯淑君／綜合外電
第1季即將落幕，美股那斯達克100指數脫離熊市領域，令一些多方感到振奮。但巴隆周刊指出，諸多逆風當前，此刻尚難斷定美股後市持續看漲。圖／路透
第1季即將落幕，美股那斯達克100指數脫離熊市領域，令一些多方感到振奮。但巴隆周刊指出，諸多逆風當前，此刻尚難斷定美股後市持續看漲。圖／路透

第1季即將落幕，美股那斯達克100指數這一季從熊市醒來，這意味「買進」訊號出現了嗎？

那斯達克100指數已從去年12月底的低點翻揚20%，技術上符合進入「牛市」的定義。那斯達克100指數的成分股，是由科技股雲集的那斯達克綜合指數市值最大的100支股票組成。

那斯達克100指數大漲，通常反映市場的風險胃納擴大，投資人勇於買進風險高但成長潛力也強的高成長股。

然而，巴隆周刊（Barron's）指出，投資人不應把那斯達克100指數脫離熊市，解讀為「買進」訊號。

理由之一是，近來大漲的主要是大型科技股，包括蘋果、微軟、臉書母公司Meta Platforms、亞馬遜和Google母公司Alphabet。這些科技大咖都已大舉裁員，藉削減成本為經濟減緩未雨綢繆，才贏回投資人的青睞。

況且，美股其他股價指數的表現相形遜色。例如，道瓊工業指數今年來仍是跌的。

再者，導致2022年美股大跌的一大因素猶在：聯準會（Fed）持續升息。儘管隨著通膨趨緩，Fed在本月提高利率1碼（0.25個百分點）後，也許升息終點在望。但基於通膨率仍大幅超越2%目標，Fed未必會停下緊縮腳步。

下周美企財報季將開鑼，是否傳來盈餘和營收利空消息，投資人也應提高警覺。

前總統川普遭到起訴，也可能導致第2季規避風險的氣氛隨政治紛爭加劇而增濃。起初金融市場似乎不以為意，但情況可能瞬息萬變。

總之，從那斯達克100指數由空翻多，難以推斷美股市場氣氛從此轉為看漲。即使該指數可能繼續乘勝追擊，一吐2022年表現掉到2008年最糟的悶氣，但日後重新跌回熊市也並非不可能。現在斷定那斯達克100牛市起跑是進場的好時機，還言之過早。

指數 那斯達克 投資

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